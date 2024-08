Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para os próximos dias, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 20 e 11

Começa uma etapa de aumenta da intuição e espiritualidade, mantenha-se atento para se proteger e compreender as mensagens. As bandeiras vermelhas que indicam perigos podem ficar mais evidentes e é hora de ouvir o sexto sentido para se prevenir.

Capricórnio – Cartas 23 e 25

Se existe alguma desconfiança sobre alguém que frequenta sua casa ou já foi nela, saiba que suas suspeitas se confirmam. Nem toda relação se desenvolve tranquilamente e é melhor ficar esperto para poder compreender o que acontece ou as intenções que motivam as ações dessa pessoa.

Aquário– Cartas 9 e 34

Compreenda que algumas partidas e distanciamentos acontecem para que algo melhor entre no lugar. Saiba plantar, regar e florescer, mas também deixar as folhas antigas irem embora. Construa-se e renove-se sempre.

Peixes – Cartas 14 e 29

O amor estará bem mais presente em sua vida e a boa sorte também! Apenas reconheça o seu poder e viva as coisas com confiança, pois muitas vezes você é o único que sabota as próprias vitórias e não as celebra.