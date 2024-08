Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 3 e 33

Saia de casa e dos mesmos ambientes para poder seguir em frente com a sua vida. Chance de encontrar um antigo amor por aí.

Capricórnio – Cartas 8 e 22

Algumas boas surpresas chegam e o apoio de alguém importante também. É hora de concretizar projetos e uniões que são positivas e abrirão caminhos importantes principalmente para você. Não tenha medo de se nutrir disso.

Aquário – Cartas 28 e 31

Cuidado com quem entra na sua vida cheio de lábia, mas está em busca é de mentiras e de tirar algo importante de você. Hora de ter muita seletividade com quem entra em sua casa ou atenção com sinais que possam indicar que alguém não é sincero como parece. Se alguém próximo que já provou sua fidelidade tiver uma intuição ou alertar você de algo, é melhor não ser teimoso e ouvir.

Peixes – Cartas 20 e 8

Fique atento para não ser pego de surpresa por uma dificuldade. Se isso acontecer, saiba separar o que quer ou não manter em sua vida.