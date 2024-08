Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 28 e 25

A lealdade não é comprada. É importante entender que nem todo mundo sabe agir com fidelidade e honestidade, portanto seja exemplo nesse quesito para atrair isso para a sua vida também e saber reconhecer quem não está disposto a ser recíproco.

Virgem – Cartas 3 e 29

Uma ligação com um assunto do passado ainda influencia sua vida negativamente. É hora de deixar que isso vá embora e trabalhar na cura, pois assim as energias melhoraram e novas vitórias viram.

Libra– Cartas 3 e 7

Não deixe mais o passado remexer na sua vida e prejudicar o que está sendo construído. Fique atento para corar aquilo que impede seu coração de ficar leve e ser curado. Tenha atenção porque não compensa se sacrificar por algo que é só fogo de palha.

Escorpião – Cartas 34 e 17

Quando uma porta se abre, é importante estar presente e atento para aproveitar ao máximo. Seja na vida pessoal, amorosa ou profissional, busque a felicidade com equilíbrio e realize seus esforços para colher frutos importantes.