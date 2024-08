Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 30 e 35

Momento em que a espiritualidade entra em seu caminho e a boa sorte também. Existe muita força em você para colocar limites e cortar laços que tem feito mais mal do que bem. Abra seu caminho para coisas melhores sem medo!

Touro – Cartas 7 e 18

Vale a pena cultivar plantas que já morreram no seu jardim? Tem muito espaço fértil e cheio de vida sendo tomado por escombros de um passado que não voltará. As notícias chegam e você também as procura, mas é momento de começar a se preservar e retomar sua força para não deixar mais lágrima nenhuma manchar seu rosto em vão. Tome atitude e novo rumo.

Gêmeos – Cartas 29 e 1

Um problema em sua vida precisa ser superado e você tem as virtudes para conseguir isso. Coloque sua sabedoria em prática e comprometa-se mais a criar a realidade que deseja e trará paz; está em suas mãos e é uma grande responsabilidade, especialmente se envolve o caminho de outra pessoa também.

Câncer – Cartas 23 e 9

Uma partida é confirmada em sua vida e é preciso tranquilizar o coração, pois tudo ficará bem. A vida é movimento e isso não pode ser esquecido, pois é a única certeza.