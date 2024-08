Perfumes masculinos SUPER POTENTES e para HOMENS MADUROS

Você se considera especialista em perfumes e costuma gostar de fragrâncias que geralmente estão fora do radar? Então esses aromas podem cair no seu gosto.

ANÚNCIO

Segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’, os perfumes listados a seguir não são para qualquer homem, devido as notas diferenciadas e bem maduras. Será que você consegue encará-los?

Confira 4 perfumes ideais para homens maduros e que gostam de aromas potentes.

Erba Leather - Sospiro

Um perfume que tem a nota principal em couro já explica muito como é essa fragrância, não é mesmo? Erba Leather é um perfume de nicho da parca Sospiro, que costuma agradar homens mais maduros e afastar os adolescentes, segundo a experiência do youtuber.

As notas de topo são Maracujá, Bergamota e Limão. As notas de coração são Couro, Jasmim e Sândalo e as notas de fundo Couro, Âmbar e Vetiver.

Royal Oud Black - Stella Dustin

Um perfume totalmente amadeirado, que chega a parece um pouco amargo para os olfatos mais apurados. Além do aroma diferenciado, chama a atenção pelo bom custo-benefício.

Notas de saída: Cardamomo, maçã, pimenta branca e lavanda. Notas de coração: Cedro e raiz de íris e notas de fundo: Âmbar, notas amadeiradas e patchouli.

ANÚNCIO

The Blend Cardamom - O Boticário

Entre os perfumes nacionais e de marcas conhecidas, também existem aquelas fragrâncias diferentonas e especiais para quem gosta de aromas que fogem do óbvio. The Blend Cardamom traz notas especiadas, tornando este perfume maduro.

Cardamomo, Pimenta Preta, Gengibre e Bergamota estão nas notas de topo, acompanhadas de Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Sálvia, Pimenta-de-Macaco, Ládano e Curry nas notas de coração e Cedro, Patchouli, Madeira de Âmbar e Musgo nas notas de fundo.

Essencial Oud - Natura

Não tão difícil quanto os outros perfumes citados, mas ainda assim muito maduro, Essencial Oud tem o nome autoexplicado, com um aroma bem amadeirado e quente, repleto de madeiras e especiarias.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Sândalo, Patchouli, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Ambrocenide e Abeto.