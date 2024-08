A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta da Imperatriz

Se existe muita coisa e cansaço excessivo, se respeite e se cuide, pois logo os caminhos se abrem e a comunicação com as outras pessoas será muito positiva para oportunidades. Fertilidade em alta.

Touro – Carta do Sol

Não é viável ser sempre aquele que se sacrifica e está disposto a fazer de tudo pelos outros. Lembre-se de começar a focar mais em seu caminho e se dedicar aos próprios sonhos, pois você terá tudo para conquistá-los.

Gêmeos – Carta do Mago

O passado sempre pode cobrar e chegam consequências sobre essas ações que foram tomadas. Acalme-se, porque quem plantou coisas boas, colherá frutos saudáveis, apenas lidará com problemas quem semeou algo controverso.

Câncer - Carta da Estrela

Esteja sempre preparado para as reviravoltas da vida e as decisões que precisam ser tomadas. É um momento de plantar boas ações e intenções para poder colher o melhor. Abra o coração para trilhar o caminho do bem e buscar curas emocionais que farão toda a diferença.