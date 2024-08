Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta “O Louco”

É hora de se desapegar daquilo que não lhe serve mais e iniciar um novo ciclo em sua vida, praticar o desapego e a gratidão, reconhecendo as bênçãos que você tem.

Touro - Carta “O Mundo”

Tenha mais coragem para tomar as rédeas da sua vida e iniciar novos projetos para se reinventar.

Gêmeos – Carta “O Julgamento”

Hora de ter uma reflexão profunda sobre sua vida, pois é hora de amadurecer, tomar decisões mais conscientes e cultivar uma mente mais serena.

ANÚNCIO

Câncer - Carta “O Sol”

Sua capacidade de inspirar os outros, otimismo e liderança são contagiantes, por isso continue a brilhar e a partilhar a sua essência com os outros

Leão - Carta “A Estrela”

Momento de grandes decisões da sua vida, por isso confie na sua intuição e na força espiritual que o acompanha.

Virgem - Carta “A Força”

Sua força, determinação em sua vida e sua capacidade de controlar suas emoções o levaram ao sucesso, sempre tenha isso de vista.

Libra - Carta “A Sacerdotisa”

Alerta sobre possíveis episódios de depressão, por isso priorize sua saúde mental e procure ajuda se precisar.

Escorpião – Carta “Roda da Fortuna”

Prepare-se para um fim de semana cheio de oportunidades e mudanças positivas.

Sagitário – Carta “O Eremita”

Você é chamado à refletir e passa por uma momento de introspecção e crescimento pessoal.

Capricórnio – Carta “O Diabo”

Comece a se libertar das amarras do passado, deixar para trás o que não lhe serve e focar na construção de um futuro brilhante.

Aquário – Carta “A Lua”

Uma energia poderosa ilumina o seu caminho. É hora se aprofundar em si mesmo e a tomar consciência de suas ações.

Peixes – Carta “Rei de Ouros”

Momento de ação, determinação e força para atingir seus objetivos financeiros.