Corte de cabelo soft halo, a nova alternativa para mulheres de cabelo cacheado que é tendência

À medida que agosto se despede, muitas de nós começamos a sentir a urgência de uma mudança de visual que nos faça sentir renovadas ao voltar à rotina, é precisamente aqui que o corte de cabelo soft halo se destaca como a opção ideal, especialmente em cabelos cacheados.

De acordo com Clara, surgiu como a solução perfeita para aquelas que desejam enfatizar seus cachos sem complicações. Este estilo não só realça a beleza natural dos cachos, mas também oferece uma maneira inteligente de ocultar os fios grisalhos ou pentear de forma prática todas as manhãs.

O que é o corte de cabelo soft halo?

De acordo com a mesma fonte, o corte de cabelo soft halo faz muito jus ao seu nome, pois os cachos são estruturados de tal forma que caem delicadamente ao redor do rosto, criando um quadro (ou halo) que destaca as características faciais. É feito no cabelo seco, o que permite observar a natureza do cacho e adaptar as camadas para garantir um acabamento orgânico e suave, garantem.

Este estilo, que tem ganhado popularidade em plataformas como o TikTok, tem sido especialmente bem recebido por mulheres de todas as idades, incluindo aquelas com mais de 50 anos que procuram um visual fresco e elegante. As camadas sutis do halo suave geram volume, desviando a atenção das raízes e criando uma mistura harmoniosa que disfarça efetivamente os cabelos grisalhos.

De acordo com especialistas, o corte de cabelo halo suave é de fácil manutenção, mas como o cabelo cacheado tende a ser mais seco e frágil, é crucial usar produtos específicos, como shampoos hidratantes e condicionadores nutritivos. Além disso, é recomendável aplicar máscaras pelo menos duas vezes por semana para manter os cachos flexíveis e evitar a quebra.

O método de secagem também deve ser levado em consideração. Para um acabamento perfeito, o ideal é deixar o cabelo secar ao ar livre, embora um difusor possa ajudar a remover a umidade, se necessário.