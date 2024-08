Unhas preppy: 5 designs para aderir à última tendência de manicure

A popularidade do estilo preppy se estendeu até as unhas com as preppy nails, uma manicure em tendência que evoca a estética atemporal deste estilo de vestir.

As ‘manis’ dentro da trend recriam os mesmos desenhos e texturas das roupas deste estilo entre o clássico e o universitário, como saias plissadas, suéteres xadrez e camisas básicas elegantes.

5 ideias para experimentar a tendência de unhas preppy

Se é um amante desta moda e quer exibi-la também nas unhas, continue a ler para descobrir cinco ideias de unhas preppy para usar nesta temporada e nas próximas.

Unhas francesas preppy

Um design muito preppy é este de manicure francesa em vermelho bordô com duas das unhas também pintadas com listras em laranja e branco por cima, que adicionam um toque delicado de xadrez.

Unhas preppy com um toque escocês

Outra ideia de unhas preppy é aquela que incorpora os clássicos xadrez escocês deste estilo, como neste exemplo que apresenta duas unhas com francesinha vermelha, duas naturais e uma com o padrão.

Unhas com efeito de suéter preppy

Um visual de unhas preppy por excelência é a manicure de efeito suéter. Trata-se de uma peça básica nos looks do estilo para o outono-inverno. Aposte em usá-las em uma ou mais cores.

Unhas preppy argyle

Uma manicure muito inspirada na moda preppy são aquelas que incluem losangos argyle, um padrão clássico desse estilo. Uma ideia muito bonita com essa estampa é essa proposta glam de Amy Le.

Unhas preppy cromadas

Se estiver procurando algo um pouco mais chamativo, pode optar por usar as unhas preppy cromadas. Como estas em tom rosa brilhante com detalhes do tradicional padrão de xadrez.