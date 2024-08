Perfumes importados baratos e ATUAIS para você utilizar como assinatura

Perfumes assinatura são essenciais para você que gosta de utilizar uma mesma fragrância diariamente e em diversas ocasiões.

E se você está procurando novos aromas, atuais e muito agradáveis, veja a lista a seguir elaborada pelo canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, que indica os melhores perfumes importados assinatura de 2024.

Colour Me Neon Volt - Milton Lloyd

Com um ótimo custo-benefício, Colour Me Neon Volt é inspirado em Sauvage, de Dior, um dos perfumes importados mais famosos de todos os tempos.

As notas de abertura deste perfume são Bergamota e Frutas Cítricas, acompanhadas de notas de coração Aromáticas e Especiarias, e finalizando com Ambroxan, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Legend Blue - Montblanc

Se você busca uma marca mais renomada, Legend Blue possui muita qualidade nas notas, que possui uma boa fixação mesmo em dias quentes, se encaixando perfeitamente no uso diário.

As notas de topo são Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Sândalo e Cedro e as notas de fundo são Ambroxan e Musgo.

Nautica Voyage - Nautica

Outro perfume com bom preço, traz um estilo mais esverdeado, perfeito para dias ensolarados ou para a prática de esportes.

Folhas Verdes e Maçã são as notas de topo, seguidas de coração em Lótus e Mimosa e finalizando com Almíscar, Cedro, Musgo de Carvalho e Âmbar no fundo.

Acqua di Giò Profondo Parfum - Giorgio Armani

Voltando para importados de elite, Acqua di Giò Profondo Parfum é ideal para quem gosta de chamar a atenção, mesmo sendo um perfume fresco e aquático.

As notas de topo são Notas marinhas e Mandarina Verde. A nota de coração é Mimosa e as notas de fundo são Patchouli e Ládano.

Amber King - La Rive

A fragrância abre com notas refrescantes de Limão Siciliano, Laranja Sanguínea, Bagas de Zimbro e Frutas Cítricas. No coração, um toque ousado de Pimentão, Sálvia, Gerânio e Lavanda. Por fim, uma base rica de Vetiver, Cedro e Patchouli.

Invictus Parfum - Rabanne

O perfume é composto por Notas marinhas, Lavanda e Pimenta Rosa no topo. As notas de coração são Sabão, Folha de Violeta e Murta e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran e Sândalo.