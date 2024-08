O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário– Carta do Apego ao Passado

Lembre-se que o apego nunca é bom e pode estagnar de forma perigosa. Liberte-se do passado e entenda é hora de avançar com bagagem um pouco mais leve. Busque as curas necessárias para que seu ritmo e entusiasmo sejam retomados.

Capricórnio – Carta das vidas passadas

É hora de compreender os erros do passado e mudar de pele para não insistir em continuar caindo nas mesmas falhas. A vida dará sinais sobre consciências e portas se abrindo, mas é preciso deixar de seguir as mesmas conveniências e vestir máscaras; rodeie-se de influências e pessoas que saem da superficialidade e trabalham também em suas essências para serem melhores.

Aquário – Carta do Passo

ANÚNCIO

Comece a caminhar e sair de uma etapa mais estagnada. A preguiça já não levará a lugar nenhum e pode causar alterações mentais que complicaram sua vida. É importante se manter ativo e construir uma nova consciência, mais equilibrada e corajosa para pisar em novos caminhos e aprender com eles.

Peixes – Carta das Vidas Passadas

O que aconteceu em sua vida precisa virar aprendizagem, pois assim será possível evoluir e deixar de carregar culpas que não o levam para lugar algum. Ouça como seus sentimentos e consciência se comunicam, mas não se martirize mais com paranoias. É hora de fazer uma limpeza em seu interior e resolver as pendencias que ainda o acompanham de alguma maneira.