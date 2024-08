Diferenças entre o seu signo solar, lunar e ascendente e por que você deve conhecer os três

Muitas pessoas, apesar de terem nascido sob um certo signo zodiacal, sentem que não pertencem a ele e não se encaixam nas características que ele oferece. Bem, isso se deve basicamente ao fato de que cada indivíduo é regido por três signos: solar, lunar e ascendente, que são determinados pela posição em que estavam o astro-rei, o satélite natural e a Terra no momento do nascimento.

Cada pessoa tem uma influência particular em cada pessoa, e é por isso que pode ter nascido em Virgem, mas sentir que é Gêmeos. "A tríade revela a essência do seu ser, suas emoções mais profundas e a máscara que você usa em sua vida diária", é assim que o portal Horóscopo Negro descreve.

O que significa cada tipo de sinal

Signo solar

O astrólogo espanhol Adorián Zamora explica em seu canal do Youtube, Astrodesign, o que é cada um, qual é sua importância e como influenciam na personalidade de qualquer indivíduo. O especialista indicou que o mais importante ao nascer, em termos astrológicos e para o mapa astral, é em qual constelação o Sol estava quando você nasceu, pois isso indicará o seu signo principal, também chamado de signo solar.

Se a única estrela do nosso sistema planetário estivesse na constelação de Áries, então esse será o seu signo solar. Agora, o que isso significa é que ele irá definir a sua essência, porque "o Sol representa a essência mais interna, a identidade mais profunda, o que você veio fazer no mundo, a sua missão de vida", como detalhou o especialista.

A astrologia e a personalidade (Foto: Freepik)

No entanto, ele ressaltou que muitas vezes as pessoas não se identificam com seu signo solar, o que significa que a felicidade não estará presente, porque "estão indo contra o que vieram fazer". Ele enfatizou que "o sol é um emissor de luz e energia, somos energia que viemos experimentar" e é por isso que precisamos exteriorizá-la, quando não o fazemos, os momentos de felicidade são muito poucos.

Signo lunar

Assim como o Sol, este signo é determinado pela posição que a lua tinha quando uma pessoa nasceu. Ao contrário do astro rei, que está associado ao futuro e ao porvir, a Lua é atribuída ao passado, à infância, às raízes e à família. Além disso, é ela que move as emoções e o inconsciente.

Reflete o seu mundo emocional, os seus instintos e como reage às situações a um nível mais profundo e subconsciente. Também pode influenciar as suas necessidades emocionais e como se sente seguro. Por exemplo, se a Lua estava em Câncer quando nasceu, o seu signo lunar é Câncer, o que poderia indicar uma natureza emocionalmente sensível e protetora.

Signo ascendente

É a Terra que fixa esse sinal, pois se refere à linha do horizonte oriental no momento do nascimento. Representa a sua aparência externa, a primeira impressão que você passa aos outros e como interage com o mundo exterior. Também influencia o seu estilo e comportamento. Por exemplo: se Virgem estava ascendendo no horizonte quando você nasceu, o seu ascendente é Virgem, o que poderia fazer com que pareça organizado e detalhista aos olhos dos outros.