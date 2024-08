Descubra até que horas você pode tomar café sem atrapalhar o sono

O café é uma das bebidas mais populares do mundo, apreciada por seu sabor e efeito estimulante, que ajuda a manter as pessoas acordadas e produtivas. No entanto, é importante ter atenção ao horário de consumo, pois a cafeína pode interferir significativamente na qualidade do sono. Uma revisão recente de estudos publicada na revista Sleep sugere que o café deve ser evitado pelo menos 8,8 horas antes de dormir para minimizar seus impactos negativos no descanso.

A interferência da cafeína no descanso

De acordo com a neurologista Letícia Soster, do Hospital Israelita Albert Einstein, a nova recomendação difere da orientação tradicional, que indicava evitar o café nas seis horas que antecedem o sono. Este estudo, no entanto, destaca que o consumo da última xícara por volta das 13h é ideal para quem pretende dormir às 22h, garantindo que os efeitos estimulantes da cafeína não prejudiquem o sono.

Embora a quantidade de cafeína ingerida também influencie, a sensibilidade à substância varia de pessoa para pessoa. Isso significa que enquanto alguns podem consumir café até tarde sem grandes problemas, outros podem sentir os efeitos de uma xícara por horas, interferindo no tempo total e na qualidade do sono. O estudo ainda aponta que tomar café próximo ao horário de dormir pode reduzir em até 45 minutos o tempo total de sono, diminuir a eficiência do descanso em 7% e aumentar a quantidade de sono leve, que é menos reparador.

A cafeína e o ciclo do sono

A cafeína age bloqueando a adenosina, um neurotransmissor que promove a sensação de cansaço ao longo do dia. Quando a adenosina é bloqueada, o corpo permanece em estado de alerta por mais tempo. No entanto, assim que os efeitos da cafeína passam, a adenosina acumulada é liberada, causando uma sensação intensa de cansaço. Esse ciclo pode levar ao consumo excessivo de café, criando um círculo vicioso de privação de sono e dependência de estimulantes.

Dada a importância do sono para a saúde física e emocional, é crucial considerar os horários de consumo de cafeína para garantir um descanso adequado. Dormir bem é essencial para a recuperação física, o funcionamento metabólico e a manutenção da saúde mental. Portanto, avaliar os próprios hábitos de consumo de café pode ser um passo importante para melhorar a qualidade do sono.