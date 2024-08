Tecnologia inovadora traz praticidade e estilo para o mercado de tênis femininos no Brasil

A PICCADILLY, uma das principais fabricantes de calçados femininos, é pioneira, no Brasil, ao lançar a linha Slipfit, que utiliza a tecnologia “calce fácil”. Esta inovação, além da facilidade no ato de calçar, traz mais praticidade, conforto extra e leveza sem abrir mão da beleza e estilo. Os calçados Slipfit fazem parte da coleção primavera/verão “De Sol a Sol”, que incorpora as últimas tendências de moda e tecnologia, e foi projetada para acompanhar as mulheres do amanhecer ao entardecer.

ANÚNCIO

A tecnologia “calce fácil” permite que os pés deslizem suavemente para dentro do calçado, sem a necessidade de utilizar as mãos, proporcionando à mulher moderna mais tempo livre para se dedicar à rotina agitada e às atividades do dia a dia. Além de sua inovação tecnológica, a linha SlipFit está alinhada com as tendências das passarelas da temporada, onde o sapato sem cadarço se destaca como o novo (velho) queridinho do momento.

Esta tendência combina praticidade e estilo, sendo a escolha perfeita para complementar os looks de verão, trazendo estilo para as produções com vestidos e bermudas. Já as combinações com jeans criam looks casuais, enquanto tecidos de alfaiataria proporcionam um visual mais formal e corporativo, conhecido como office look. Outra dica é misturar peças esportivas e elegantes para um estilo esporte chique, como uma bermuda sobreposta com uma camisa branca soltinha.

Disponíveis em dois modelos, nos tamanhos 34 a 41 e em várias cores versáteis para a estação como branco neve, off white, prata e preto, off white e azul, off-white e preto, preto e preto com brilhos, os tênis estarão disponíveis à venda a partir do dia 31 de julho em lojas multimarcas, franqueadas e também no e-commerce da PICCADILLY no valor de R$ 299,90, o melhor custo-benefício do mercado.

“Inspirada nas últimas tendências da indústria da moda e alinhada com o perfil das mulheres brasileiras, a marca dedica-se incansavelmente a entregar uma combinação perfeita de tecnologia e estilo. O Slipfit surgiu desse estudo, para proporcionar mais praticidade e um tênis leve, ideal para ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite, sem causar desconforto. O Slipfit demonstra como um calce fácil pode traduzir-se em mais tempo e bem-estar para as mulheres.” afirma Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de produto da PICCADILLY.

Sobre a PICCADILLY

Presente no mercado há mais de 68 anos, a PICCADILLY COMPANY é uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino, com produtos em mais de 21 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas. Com 40 mil pares de calçados produzidos por dia, a empresa tem o propósito de encorajar as mulheres na sua caminhada.

Sempre atenta ao impacto que pode causar no meio ambiente, a companhia investe constantemente em iniciativas sustentáveis que fizeram com que a empresa recebesse pela segunda vez o Selo Diamante no Programa Origem Sustentável agora em 2024. Líder no desenvolvimento e criação de tecnologias e diferenciais de conforto, a PICCADILLY COMPANY está presente em mais 100 países com 7 mil pontos de vendas no exterior, e conta hoje com 2 unidades fabris, uma sede corporativa, além de dois centros de distribuições, todos localizados no Rio Grande do Sul. São 2.500 colaboradores focados em oferecer qualidade, conforto, moda e bem-estar para suas consumidoras.

ANÚNCIO

Com informações,

Evva comunicação