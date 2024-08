Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Você precisa de paz e harmonia depois de passar por momentos difíceis. Com amor e compreensão você conseguirá isso e trabalhará duro para se recuperar. Cure o seu coração e assim irá alcançar o que almeja.

Capricórnio

Sempre tente escolher as palavras adequadas para resolver a situação que enfrenta no trabalho. A comunicação deve estar sempre presente para avançar e buscar soluções com a compressão necessária.

Aquário

Você precisa se sentir protegido, principalmente em momentos emocionais em que se sente muito vulnerável. Tenha calma e paciência porque tudo se resolverá. Será possível seguir em frente.

Peixes

Tenha forças em seu coração para enfrentar os momentos difíceis. Tome consciência da situação e a partir da compreensão ajude para que as bênçãos cheguem até você.