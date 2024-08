Digno de Carolina Herrera! Os vestidos ‘Bridgerton’ estão arrasando pela sua elegância e sofisticação: veja como usá-los

A estreia da nova temporada de ‘Bridgerton’ continua a fazer barulho, sendo uma das séries mais queridas da Netflix e uma das maiores influências na moda, com trajes românticos que incluem o uso de corpetes, mangas bufantes e a pomposidade digna dos looks glamorosos de seus personagens.

Foi o estilo ‘coquete’ que abriu caminho para o uso de roupas ultra femininas que incluíam laços, muita cor rosa e essa essência romântica que a tornou uma das tendências predominantes deste 2024, e, com o lançamento de ‘Bridgerton’, esses trajes ganharam mais relevância, no entanto, o que predominou foi o ‘regencycore’ que gosta de peças dignas dos vestidos da realeza do Século XIX.

E mantendo a essência elegante e romântica que captura um pedacinho da história e convida as mulheres a se sentirem como verdadeiras princesas, se o que você gosta é de pompa, elegância, mangas bufantes e tem um gosto particular por épocas passadas, então os vestidos Bridgerton serão sua peça favorita.

Vestidos Bridgerton Pinterest (Pinterest)

Os vestidos ‘Bridgerton’ são tendência

Os vestidos 'Bridgerton' não são uma peça que inclua um corte específico e muito menos se limita a um único; no entanto, deve ter certas características para se tornar uma das peças dignas de aparecer na famosa série da Netflix.

Para identificar este tipo de vestidos, basta lembrar os trajes usados por seus personagens, com saias pomposas ou mangas bufantes e, na maioria das vezes, decotes coração ou quadrados, além de serem justos na cintura para realçar a forma do corpo, destacando sua silhueta, que também são uma excelente opção para eventos formais devido à elegância e conforto.

Este tipo de vestido confere um ar sofisticado, mas romântico e até inocente, trata-se de retomar a inspiração de peças históricas que elevam o seu visual e farão com que você arrase onde quer que vá.

Ideias de vestidos no estilo ‘Bridgerton’

Entre os vestidos estilo 'Bridgerton' que pode incluir no seu guarda-roupa, podem ser aqueles de corte império, corpete e aqueles que incluem designs florais, embora os lisos também sejam uma ótima ideia para outfits elegantes e até mesmo para um casamento.

Se procuras uma versão casual do vestido ‘Bridgerton’, combina-o com botas biker ou botinas, é perfeito para um encontro com amigos, um almoço ou até mesmo um passeio.

Vestido ‘Bridgerton’ com sapatos peep toe

Combine um vestido com mangas bufantes em forma de ‘A’ com detalhes de laços e adicione um sapato peep toe.

Pronta para o passeio

Combine um vestido Bridgerton simples e complementa com sapatos baixos, mary jane ou mocassins, esta opção é perfeita até mesmo para dias mais frios se optar por cores sóbrias.

Perfeita para uma festa

Este vestido é perfeito para um coquetel ou um evento formal, se você quer ir a uma festa e parecer elegante, então combine este vestido com sandálias de salto alto.

Que nunca falte o preto

Dê um toque especial ao little black dress, esta é uma opção perfeita para sair com amigos ou jantar, adicione umas sandálias com laços.