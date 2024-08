“Prefiro amigos do que falar com psicólogo”: o que especialistas dizem sobre o medo de terapia

“Prefiro conversar com os amigos do que com o psicólogo”: o que dizem os especialistas sobre o medo de fazer terapia

Margarita é uma daquelas pessoas que acredita que ir ao psicólogo, além de caro, é uma perda de tempo porque, em momentos difíceis, ela desabafa com seus amigos.

A experiência de Margarita com os psicólogos foi há alguns anos, quando decidiu se separar de seu parceiro e procurou um especialista para superar a situação; no entanto, para ela, não foi o melhor, pois o profissional apenas ouvia o que ela dizia e nunca respondia a nenhuma pergunta.

Três consultas e decidiu, a partir desse momento, que preferia conversar com uma psicóloga se reunindo com suas amigas e desabafando, em vez de pagar a alguém só para ver a expressão do rosto.

No entanto, ela se viu envolvida em um processo ainda mais complicado e buscou outro especialista, com quem se sentiu mais confortável e conseguiu superar seus problemas com todas as ferramentas que aprendeu em cada consulta.

É isso que acontece, os psicólogos estão lá para ouvir e não julgar; no entanto, a Margarida levou tempo para entender por que era necessário ser ouvida por alguém desconhecido e com ferramentas para ajudá-la a superar seus problemas.

Por que não com os amigos

Os psicólogos são profissionais capacitados para compreender o pensamento humano e nos fornecer as ferramentas cognitivas necessárias para enfrentar as adversidades que surgem. Eles nos ajudam a gerenciar nossas emoções e nos expressar de forma assertiva.

Ao conversar com amigos, não teremos uma resposta objetiva como a que um profissional pode oferecer. Além disso, por serem pessoas tão próximas de nós, é mais fácil que sua opinião seja frustrada pelos sentimentos que têm por nós, o que pode levar a um viés.

Os especialistas do centro Eunoia Psicología, em Espanha, afirmam que os psicólogos "servem para fornecer as ferramentas necessárias para continuar a crescer. Eles trazem clareza ao pensamento e às emoções; além disso, representam uma oportunidade única para mudar, evoluir e entender que somos seres em constante mudança".

As vantagens de frequentar uma terapia

Apesar das dúvidas que podem surgir sobre marcar ou não uma consulta com um psiquiatra ou psicólogo, cada vez mais há razões científicas recomendando que aqueles que estão passando por situações difíceis participem de terapias.

