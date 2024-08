Pais ganham entrada gratuita em parque aquático com piscina de ondas em agosto

No Vale Encantado, localizado em Biritiba Mirim, a apenas 1h30 de São Paulo, o Dia dos Pais já começou! Para comemorar a data, os papais que visitarem o empreendimento acompanhados por um pagante, terão entrada gratuita durante todo o mês de agosto.

A campanha é válida apenas para o bilhete adulto com ingressos no período 01 de até 31 de agosto e não é cumulativa com outras promoções vigentes. Para garantir o seu ingresso e consultar as condições, clique aqui.

Além dessa promoção, será possível se hospedar no hotel do empreendimento com 50% off de desconto para os pais, obtendo duas diárias ou mais, com a condição especial, o pacote fica a partir de 10x de R$ 98,00. No total, são quatro tipos de acomodações para todos os gostos: o Mirante, que proporciona vista para a Mata Atlântica e tem um mirante panorâmico para o Vale Encantado; o Pomar, com uma vista privilegiada para os lagos e uma ponte; o Recanto, com sua arquitetura arrojada, cercado por árvores e localizado na entrada de uma trilha ecológica e o Chalé Suíço, com opções de hidromassagem e cômodos em dois andares.

Foto: Reprodução

Para complementar a experiência, o Vale Encantado Eco Park e Hotel oferece pensão completa, jantares temáticos, shows ao vivo, pesqueiro com vista para as montanhas e opções de piscinas aquecidas. Para garantir a sua hospedagem e consultar as condições para a promoção, clique aqui.

Sobre o Vale Encantado - Eco Park & Hotel

O Vale Encantado - Eco Park & Hotel é um complexo de lazer com quase dois milhões de metros quadrados de área, e está localizado no município de Biritiba-Mirim, a apenas 86 km da cidade de São Paulo. O empreendimento é pet friendly, possui um Parque Aquático em área verde exuberante e Hotel Fazenda, composto por 70 apartamentos.

Com seis piscinas e mais de vinte atrações como Fazendinha, Piscina de Ondas, Lago com Pesqueiro, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Kids Park, Cascatas, Trilhas e Maria Fumaça. O local busca proporcionar experiências que conectam e criam memórias com quem amamos. Há 50 anos recebendo hóspedes e visitantes como parte da família. Com cuidado, acolhimento e muita diversão!

Saiba mais: https://valeencantado.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/valeencantadosp/

