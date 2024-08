Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

É hora de deixar o passado para trás e construir um futuro melhor, livrando-se de relacionamentos tóxicos e amizades interesseiras.

Touro - Carta A estrela

Essa energia anuncia triunfos inesperados e a chegada de um novo amor compatível.

Gêmeos – Carta O Sol

Um período de grande abundância econômica entrando em sua vida e que pede sua energia mais alta para colher os melhores resultados.

Câncer - Carta A Força

Uma energia poderosa o ajuda a não se render e a confiar no seu interior.

Leão - Carta A Morte

Tenha paciência e prudência, pois virá renascimento e grandes mudanças que podem ser positivas.

Virgem - Carta Ás de Paus

Um período cheio de oportunidades e crescimento econômico está chegando, mas é preciso ter iniciativa.

Libra - Carta O Louco

O seu grande carisma e energia positiva atraem o melhor. Porém, é necessário se prevenir de uma possível traição, então proteja-se com sua luz e confie em quem guarda seu caminho.

Escorpião – Carta O Eremita

Você com seu poder interior se conectará a qualquer ritual ou poder de atração; tudo será potencializado pela força do universo.

Sagitário – Carta O Carro

Hora de assumir o controle de sua vida, focar em seus objetivos e seguir em frente com determinação. Sua força interior o levará a alcançar grandes conquistas.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

A carta confirma que você está no caminho certo, confie em suas habilidades e tome decisões sábias. Deixe o passado e valorize tudo o que você tem hoje.

Aquário – Carta A Roda da Fortuna

Hora de sair da zona de conforto, ousar viver novas aventuras e perseguir seus sonhos.

Peixes – Carta O Mundo

Você tem o poder de transformar a sua realidade. Lembre-se que toda decisão tem consequências, pense antes de agir e confie na sua intuição.