As calças jeans que favorecem e não podem faltar no guarda-roupa

As calças jeans são talvez a peça cujo estilo tem evoluído cada vez mais nos últimos anos, desde que o luxo discreto se tornou o grande rei para criar um look onde a elegância prevaleça sem a necessidade de usar elementos muito extravagantes e eliminando completamente a logomania como uma forma de demonstrar poder aquisitivo.

A influência desta forma de vestir deu lugar ao uso de roupas com cortes de alfaiataria e à retomada de tendências de décadas passadas, como calças jeans boca de sino e wide leg, mostrando que o que importa é parecer elegante sem comprometer o conforto, exibindo os looks retrô e vintage mais bonitos e chiques destes últimos anos.

Como ficar elegante com jeans? Pinterest (Pinterest)

Este mês, a essência minimalista se mantém e se estiver pronta para dar uma nova vida ao seu guarda-roupa, então, aqui deixamos uma lista de jeans que serão tendência em agosto e como os pode usar nos seus looks diários, que certamente vai te inspirar e fará ver que às vezes as peças básicas são tudo o que precisa para parecer glamorosa e elegante.

Estes são os jeans que serão tendência em agosto e como combiná-los

Se está decidida a fazer uma mudança no seu guarda-roupa, então aqui vamos mostrar quais são as calças jeans que vão estar em tendência neste mês de agosto, e certamente já tem algumas delas, por isso só precisa tomar nota das dicas para usar com muito estilo e elegância, apesar das mudanças de estação.

Calças largas

As calças baggy se tornaram uma das principais tendências desde 2023, quando celebridades como Shakira e JLo as transformaram em uma das peças mais chiques, com sua cintura baixa que chega bem na cintura e suas pernas largas que não só as tornam as mais confortáveis e até sensuais. Combine-as com peças justas como tops ou crop tops, adicione tênis ou botas para um visual mais formal.

Jeans Culote

Os jeans culotte tornaram-se a principal tendência de 2024, são um tipo de calça muito semelhante às boca de sino, exceto que o corte vai até os tornozelos. Eles combinam perfeitamente com bodys, tops justos e até mesmo croppeds ou blusas românticas, e os sapatos perfeitos são sandálias de salto alto e mules; no entanto, também ficam muito bem com tênis.

Calças jeans retas

As calças retas são a opção perfeita para quem procura um visual mais descontraído e com um toque formal, ideais para usar no escritório, têm uma vibração minimalista e são ótimas para algo mais simples, ficam perfeitas com blazers, camisetas grunge e tênis retrô.

Jeans boca de sino

Se é fã da estética retrô, então as calças flare são para você, pode combiná-las com botins, tamancos e plataformas; por outro lado, pode complementar com blusas românticas ou estilo boho, também pode adicionar camisetas básicas e blazers. Estas calças caracterizam-se por serem justas nos quadris e coxas, expandindo-se até à altura das pernas.

Calças de retalhos

As calças jeans patchwork estão chegando com força, e se você é daquelas que se destaca por seus looks originais e autênticos, então você deveria dar uma chance às calças que se caracterizam por parecerem que estão 'remendadas' ou feitas a partir de outros tecidos. Para combiná-las, tudo o que você precisa fazer é usar peças neutras para dar a elas o destaque que merecem.