Ansiedade em Pets: quando procurar um psiquiatra veterinário para seu animal

A etologia clínica, também conhecida como zoopsiquiatria ou medicina veterinária comportamental, é uma área em crescente destaque que trata dos transtornos de comportamento em animais. Ao contrário dos problemas comuns de comportamento, como um cachorro que rói móveis ou late excessivamente, os transtornos psicológicos dos pets, como a ansiedade, requerem uma abordagem especializada que vai além do simples adestramento.

O psiquiatra veterinário Luiz Fernando Martins dos Reis informou ao G1 que os problemas comportamentais são aqueles que incomodam os tutores, mas que podem ser corrigidos com técnicas de adestramento. No entanto, os transtornos, como a ansiedade por separação, representam uma condição mais grave, que causa sofrimento real ao animal e necessita de tratamento médico. Essa ansiedade pode se manifestar de forma intensa, com o animal exibindo comportamentos como agressividade ou crises de pânico na ausência do tutor.

Entendendo os transtornos de comportamento em animais

A ansiedade em animais pode ser comparada à dos humanos, surgindo como resposta a situações estressantes. Quando essa reação se torna intensa ou prolongada, ela pode evoluir para uma condição patológica. Entre os principais fatores que contribuem para a ansiedade em pets estão mudanças no ambiente, na rotina, ou experiências traumáticas.

Os sinais de alerta incluem comportamentos como lambeduras excessivas, morder objetos sem parar, hiperatividade, destruição de itens domésticos, agressividade, e alterações nos hábitos de urinar. Esses sinais indicam que o animal pode estar sofrendo de um transtorno que necessita de atenção especializada.

Os veterinários comportamentais utilizam uma combinação de técnicas de manejo ambiental, adestramento e, em alguns casos, medicação para ajudar a controlar os sintomas. Medicamentos psiquiátricos podem ser recomendados para estabilizar o estado emocional do animal, permitindo que ele lide melhor com as situações que causam ansiedade.

Prevenção e cuidado

Para evitar o desenvolvimento de ansiedade nos pets, é importante proporcionar atividades que estimulem a produção de serotonina, uma substância química que regula o humor. Passeios diários, brincadeiras, interação social com outros animais e o uso de brinquedos estimulantes são estratégias eficazes para manter a saúde mental dos pets.

A zoopsiquiatria é uma área que visa melhorar o bem-estar dos animais, garantindo que eles tenham uma vida equilibrada e feliz. Com o aumento da conscientização sobre a saúde mental dos pets, mais tutores estão buscando esse tipo de cuidado especializado para seus companheiros.