O que é o ‘fridgescaping’, a tendência doméstica pouco prática do TikTok?

Quando as pessoas falam sobre decorar suas geladeiras, geralmente se referem à porta, mas a última tendência é que as pessoas se concentrem no interior da geladeira para a decoração.

As pessoas no Instagram e TikTok adotaram a prática do ‘fridgescaping’, transformando o local onde guardam seus alimentos em algo esteticamente agradável.

Um espaço agradável

Agora os alimentos compartilham espaço com itens como flores, fotografias emolduradas ou creme para os olhos como decoração.

A tendência está apenas começando a ganhar popularidade, mas alguns criadores já estão há algum tempo embarcando no fridgescaping (e o termo é anterior ao Instagram).

A frase apareceu pela primeira vez em 2011 em uma postagem de blog de Kathy Perdue, uma consultora de design aposentada com sede em Brentwood, Califórnia.

"Por que não colocar os alimentos que você consome diariamente em recipientes bonitos e ter algo bonito para olhar quando abrir a porta? Algo que te faça sorrir!", escreveu Perdue.

‘Fridgescaping’

No entanto, em 2011, o ‘fridgescaping’ de Perdue se assemelhava mais aos vídeos de reposição de estoque de hoje em dia: uma geladeira organizada que é esteticamente agradável devido à apresentação funcional; não havia flores ou fotos adicionadas, apenas coisas que pertencem a uma geladeira.

“A curiosidade é que se pode chamar de ‘fridgescaping’ a diferentes níveis de organização da geladeira”, disse Ellen Marie Bennett à Food & Wine, fundadora e diretora de marca da Hedley & Bennett e apresentadora do programa ‘Kitchen Glow Up’, focado na renovação de cozinhas.

No entanto, como acontece com tantas coisas no espírito cultural, as redes sociais levaram a decoração de geladeiras a um outro nível.