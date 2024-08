Um giro por Bimini, a ilha das lendas nas Bahamas

Um lugar onde, o refúgio à beira-mar favorito do lendário escritor Ernest Hemingway, encontra a Cidade Perdida de Atlantis, e praias cristalinas levam a águas repletas de marlins-azuis. A 80 quilômetros da costa leste da Flórida, Bimini é uma das 16 ilhas-destinos das Bahamas. Uma pitoresca, vibrante e autêntica joia que, com suas belezas e lendas combinadas a um mix de aventuras cativa os turistas a primeira visita.

Reza a lenda que o explorador espanhol Juan Ponce de León desembarcou em Bimini em busca da Fonte da Juventude, mas durante a era da proibição norte-americana a ilha era, na verdade, uma ótima mina de álcool. Com isso, o destino prosperou porque foi usada como base de operações para contrabandistas de rum.

Bimini também serviu de refúgio para renomadas personalidades históricas. Do já mencionado Hemingway, cuja passagem pelo destino inspirou “O Velho e o Mar”, romance vencedor do Prêmio Pulitzer. Ao reverendo Dr. Martin Luther King Jr., que escreveu partes de seu discurso de aceitação do Nobel da Paz no litoral da ilha.

Um fato pouco conhecido é que Bimini, na verdade, compreende duas ilhas: North e South Bimini. Temos então um incrível destino 2 em 1 para se explorar nas suas próximas férias, seja em família, a dois, entre amigos ou mesmo numa viagem a solo. Há muito o que ver, fazer e sentir.

Aliás, já anote aí, é em South Bimini que fica o aeroporto local. Próximo a ele, encontra-se uma das atrações do destino, a famosa Fonte da Juventude, um poço de calcário esculpido naturalmente que no passado atraiu Ponce de León. Novamente, reza a lenda que a fonte tem o poder de reverter o processo de envelhecimento e curar doenças. Ainda nesta mesma vibe, o lago de água doce The Healing Hole, em East Bimini, ganhou seu nome pelos seus supostos poderes curativos, e é uma verdadeira joia.

Mergulho, pesca em alto mar, caiaque, canoagem, paddle boarding e caminhadas pela Trilha Natural de Bimini são algumas das atividades que se pode desfrutar em Bimini durante todo o ano. E, para os entusiastas da prática, a ilha é conhecida como a “Capital Mundial da Pesca em Alto Mar”. Para completar o cenário encantador e envolvente do destino, a poucos passos do mar turquesa, tão característico das Bahamas, os visitantes encontram o conforto moderno e o charme da ilha em acomodações à beira-mar que vão de resorts sofisticados a hotéis-butique e marinas.

Um destino para se vivenciar

Ao largo da costa norte encontra-se o Misterioso Caminho de Bimini, uma curiosa formação rochosa subaquática de pedregulhos gigantes e dispostos uniformemente. Há quem diga que as pedras fizeram parte da lendária Cidade Perdida de Atlântida. E por falar nela, a Estrada de Bimini leva a um local imperdível de mergulho, uma das atrações turísticas mais populares da ilha.

Aliás, para quem não quer saber somente de sombra e água fresca, e for amante de mergulho ou do tipo caçador de adrenalina, uma das muitas atividades é se aventurar nadando com tubarões. Das cerca de duas dezenas de locais de mergulho ao redor de Bimini, a ilha é a mais famosa justamente por essa possibilidade. Nos meses de inverno, grandes tubarões-martelo e tubarões-touro nadam nas proximidades da Corrente do Golfo. Os mais experientes podem mergulhar à deriva ao longo do Victory Reef ou em profundidade na Continental Shelf. Faltou coragem para encarar tubarões? Junte-se então a um nado com golfinhos selvagens em um mergulho único. Pois Bimini também pode proporcionar tal experiência.

Após encalhar em 1926, o navio da Primeira Guerra Mundial, SS Sapona serviu por um tempo como depósito secreto de rum durante a Lei Seca. Desde então, um caleidoscópio de peixes fez do local um playground tornando o local um dos queridinhos para mergulho com snorkel e cilindro.

Poesia em pedra assim se pode definir a Dolphin House esculpida tijolo a tijolo e concha a concha. Feita a mão pelo poeta Ashley Saunders, nascido e criado na ilha, é sua colorida homenagem a Bimini. Fica a dica, aprecie toda a beleza exterior deste point turístico enquanto aprecia o popularmente conhecido “Pão Bimini”, uma iguaria local que vale experimentar.

E, como estamos falando de Caribe, não dá para não pensar nos dias que vão “dar praia”. Em North Bimini encontra-se uma extensão de areia branca de três praias contínuas, incluindo Radio Beach, próximo à Queen’s Highway, em Alice Town, este oásis é a praia mais frequentada do destino. Quer observar arraias, estrelas do mar e caracóis? A pedida então é Honeymoon Beach. Contudo, se a ideia é relaxar com mais privacidade, pegue um barco e siga para alguma ilhota próxima.

Para quem está de férias na Flórida e deseja explorar as belezas das Bahamas, Bimini é uma opção excepcional. Situada a apenas 80,4 km da costa desta região dos EUA, o destino é acessível e rápido para os que já estão por perto. Partindo de Ft. Lauderdale, você pode embarcar em um confortável ferry da Balearia Caribbean, que completa o trajeto em apenas 2 horas, ou optar por diversas linhas aéreas que partem de Miami.

Não deixe de verificar o status do destino nas Bahamas antes de viajar. Para mais informações sobre como viajar ao país visite a página em português do site oficial.

