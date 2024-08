Estes são os tênis em tendência que melhor combinam com ‘mom jeans’

As calças skinny ficaram no passado, agora a tendência é optar por peças que não se ajustem tanto ao corpo, mas que ainda assim permitam que você mostre sua figura sem comprometer o seu conforto. Nessa lista entram os famosos mom jeans, que abriram caminho para cortes como as calças wide e boca de sino, que hoje em dia são um básico do guarda-roupa.

ANÚNCIO

Apesar de as tendências continuarem se transformando e se movendo, os especialistas continuam colocando as mom jeans como uma das peças mais vendidas nos shoppings, caracterizadas por sua cintura alta e pernas largas que trazem um toque de nostalgia dos anos 80 aos looks.

Não há dúvida de que a moda retrô está se tornando uma das mais populares, oferecendo alguns dos looks mais autênticos, elegantes e confortáveis deste 2024, que é possível que permaneçam até o próximo ano, pois cada vez mais as tendências estão retomando elementos das décadas passadas para incorporá-los em um visual moderno.

Mom jeans com converse Pinterest (Pinterest)

Mas se quiser dar um novo e autêntico toque ao seu visual sem precisar usar tênis brancos, existem alguns que continuam na lista de tendências e que talvez já façam parte do seu guarda-roupa, então tire a poeira deles, pois farão uma combinação perfeita para sua próxima roupa.

Que tênis combinar com mom jeans?

Apesar do que Carolina Herrera possa dizer sobre jeans e a idade “certa” para usá-los, a realidade é que é uma peça que favorece todas as mulheres, independentemente da sua geração, e isso foi demonstrado por outras famosas que os usaram com orgulho depois dos 40, 50 e 60 anos.

Portanto, não tenha medo de usar as mom jeans, que não só permitem esconder esses aspectos do seu corpo que você não quer mostrar e até mesmo dão um efeito de barriga lisa, mas também estilizam, alongam e criam a ilusão de uma cintura mais estreita graças ao seu cós alto.

Se não souber com que calçado combiná-lo ou se quiser dar um toque diferente ao look clássico de tênis brancos, experimente usar botas Converse, pois não só prometem alongar a silhueta, mas também dar um toque rebelde e moderno ao seu visual. Dê uma chance a essa combinação, garanto que não se arrependerá.

ANÚNCIO

Mom jeans com converse Pinterest (Pinterest)

Com mom jeans e botas Converse, você pode combinar vários looks diferentes. Você pode optar por um estilo casual e descontraído, usando uma camiseta básica e uma jaqueta de couro. Para um visual mais feminino, experimente combinar os mom jeans com uma blusa de babados ou uma blusa de seda. Para um toque mais elegante, você pode usar um blazer estruturado e uma blusa de gola alta. Não tenha medo de experimentar e criar looks que expressem sua personalidade!

Os mom jeans combinam com tudo, são a peça mais versátil e perfeita que existe, por isso não precisas de te preocupar muito com o look com que os combinas. Podes criar contrastes, como looks destacando os tênis brancos ou, para um toque mais rebelde, uns pretos.

Para alongar sua figura, opte por mom jeans escuros com tênis de botinha no mesmo tom, você pode combinar com camisas oversized e tops esportivos ou com blusas românticas, mas que mantenham um toque de conforto e estilo graças aos Converse de botinha.