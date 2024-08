Acabou o amor? Os 3 tipos de beijo que um homem te dá quando ele já não está tão interessado

O amor se manifesta através do contato físico, então quando isso diminui, reflete-se nos tipos de beijos que esse homem te dá quando já não está tão interessado. Basta comparar com a forma como ele te beijava no passado, talvez com mais paixão, por mais tempo e até com mais frequência.

Por isso, se o seu parceiro está te beijando menos ou nem mesmo o faz, isso deveria ser um sinal de alerta para você, pois se beijar e abraçar é saudável para o relacionamento, pois aumenta o apego, o desejo sexual e reduz o estresse.

A frequência e a qualidade dos beijos dizem muito sobre o relacionamento | Freepik (Freepik)

O beijo nas bochechas

Está mais associado a amizades, família ou colegas. Mostra carinho, mas estabelece um limite que o separa da intimidade e da paixão. Por que se contentar com o seu parceiro te beijando apenas na bochecha, como faria um estranho?

Na verdade, quando apenas as bochechas se juntam e um beijo no ar é simulado, isso poderia significar que não há tanta confiança entre as pessoas e que é mais uma expressão de protocolo social do que de amor.

Se o seu parceiro não te beija mais nos lábios, mas em outras partes como bochechas ou testa, a paixão pode ter diminuído | Freepik (Freepik)

O beijo na testa

Embora seja mais significativo e especial que o anterior, está associado ao desejo de proteger a pessoa que beija e mostrar respeito e carinho profundo, mas não paixão ou romance. Por isso, você deve avaliar se este é um dos tipos de beijo que seu homem te dá como parte das diferentes opções, ou se é o único que ele te dá.

Nos lábios, mas com os olhos abertos

Quando alguém te beija dessa maneira, não está conectando com seus sentimentos, nem com o momento. Geralmente, as pessoas fazem isso quando não gostam o suficiente da outra pessoa e não querem prolongar muito essa experiência.