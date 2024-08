Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste 1º de agosto

Confira as revelações do tarot, para está quinta-feira (1°), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Um amor proibido vai bater à sua porta, basta lembrar que a verdadeira felicidade é construída sobre bases sólidas, e não se deixe levar pelos impulsos. Prepare-se para uma semana cheia de luz e prosperidade. O Sol, nosso astro rei, banha você com sua energia e leva você ao sucesso em todas as áreas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Marte, o planeta da ação e da energia, está prestes a acender o seu espírito guerreiro e levá-lo a conquistar novos patamares.

Clique aqui para seguir notícias do site Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia, tarot e muito mais no seu WhatsApp de forma muito simples

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

ANÚNCIO

Júpiter, o planeta da expansão e da boa sorte, está prestes a abrir as portas para um mundo de possibilidades que mudará a sua vida.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Mercúrio, o planeta da comunicação e do intelecto, despertará sua intuição para um novo começo. Está em perfeita harmonia com a sua natureza sensível e criativa, por isso é hora de você expressar seus talentos e atingir seus objetivos, não se contente com menos.

Texto com informações do site Nueva Mujer