Chás gaseificados funcionais são opções naturais e saudáveis para o dia a dia

Unindo saúde, sabor, refrescância, tecnologia e sustentabilidade, a Puro Verde, pertence a WeBev, primeiro grupo de bebidas better for you do país, oferece a primeira linha de chás gaseificados orgânicos e funcionais do país. Disponíveis em três sabores: Energy, Relax e Hibisco, a linha foi desenvolvida com o objetivo de ampliar o portfólio da marca com uma alternativa mais saudável e sustentável às bebidas convencionais.

Os chás da Puro Verde levam ingredientes orgânicos, 100% naturais, sem adição de conservantes artificiais, com antioxidantes, e produzidos através da infusão das ervas, que garante maiores benefícios em relação a produtos feitos com concentrados. Entre os sabores únicos e refrescantes, estão o ENERGY, um blend de chá-mate com maçã e guaraná, com 70 miligramas de cafeína natural, [energia da floresta], perfeito para dar um up na rotina e desfrutar de seus benefícios, enquanto obtém um impulso de energia. Já para desacelerar, o RELAX, traz um tropical blend de capim-limão, melissa, maracujá com maçã e lúpulo. E o HIBISCO, como o nome diz, é feito com chá de hibisco com ação diurética e antioxidante, excelente para manter o equilíbrio.

A marca também possui uma linha robusta de kombuchás, com nove sabores disponíveis em seu portfólio, e com a missão de levar mais opções de Superfood para os clientes. A Puro Verde segue o propósito de ser uma bebida inclusiva, que atende homens, mulheres, saudáveis, veganos, alérgicos à lactose ou glúten, esportistas, hard workers, hippies, intelectuais, boêmios, fitness, senhores, senhoras e adultos.

Preço: Chás gaseificados a partir de R$9,90.

Canais de venda: e-commerce oficial, mercado livre e redes de supermercado (St Marche, Mambo, Angeloni, Hiper Select, Verdemar, Sam’s Club Brasil).

Sobre a WeBev

A WeBev, primeiro grupo de bebidas better for you do Brasil, surgiu em 2019 com foco na sustentabilidade, inovação e na saúde das pessoas e do meio ambiente. A holding é neutra em carbono, atuando em um projeto de reflorestamento de compensação anual de CO² em parceria com o IBDN (Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza), e conta com uma estrutura robusta, que inclui duas marcas, fábrica própria Future Bev, situada em Taboão da Serra, São Paulo, e uma distribuidora com foco inicial no mercado paulista.

Dentro do seu portfólio estão as marcas Puro Verde, criadora da primeira linha de chás gaseificados funcionais do país e pioneira no mercado de kombuchas no Brasil e a High, que oferece bebidas de celebração e foi responsável pela primeira Hard Kombucha do Brasil e a primeira Rosé do mundo. O grupo planeja expandir suas operações e incorporar novas marcas, com o próximo lançamento programado até o final de 2024 e novas aquisições previstas para os próximos anos.

