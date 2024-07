A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta da Imperatriz

Aprenda a desenvolver sua calma e equilíbrio, por mais os projetos e objetivos enfrentem problemas. É hora de manter a cabeça erguida para usar seu jogo de cintura, capacidade de mudança e comunicações.

Virgem – Carta do Julgamento

A vida é feita de alguns filtros e eles podem ser os responsáveis para que a sinceridade e a honestidade prevaleçam nos seus círculos. Mantenha sempre o respeito e a boa reputação para não cair em lábias perigosas de quem tem má intenção.

Libra – Carta do Mundo

ANÚNCIO

Saiba ouvir a intuição para ganhar confiança e não perder oportunidades importantes em sua vida. Lembre-se que algumas pessoas podem entrar em seu caminho com boas intenções.

Escorpião – Carta do Imperador

Sempre tenha atenção com os problemas que envolvem dinheiro e custos, pois esses assuntos podem ter atrasos e armadilhas que não dependem só de você. É hora de ser esperto.