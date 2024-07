A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Roda da Fortuna

Quem não sabe manter o equilíbrio, perde investimentos e estabilidade. É preciso assumir sua vida com sabedoria e responsabilidade. Seja responsável ao elaborar planos e estratégias. Quem não quer ter uma gravidez, deve se prevenir bastante.

Touro – Carta do Juízo Final

Enfrentar as consequências pode ser algo bom ou ruim. Portanto, agora é importante se deixar levar por um caminho bom, pensando nos frutos que colherá mais tarde. A verdade é descoberta e ser honesto o levará a se sentir seguro.

Gêmeos – Carta da Torre

Cuidado com as ações e reações, pois o que é extremo pode levar a rupturas. É melhor ser responsável para escolher a hora de lutar e a hora de ficar calado, pois estar em conflitos pode sugar sua energia de paz e sorte.

Câncer – Carta do Carro

Hora de ficar mais atento com prejuízos. Não caia em golpes e não faça o que não deve para não ser descoberto fazendo. Verdades aparecem e ilusões caem por terra, especialmente em finanças e triângulos amorosos.