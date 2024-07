Os exclusivos sapatos Dior que Lady Gaga usou na inauguração dos Jogos Olímpicos de 2024

Lady Gaga deixou uma marca indelével na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com uma performance que ocorreu no coração da cidade, em frente ao icônico rio Sena, a estrela de Nova York interpretou ‘My thing in feathers’ de Zizi Jeanmaire.

Acompanhada por um grupo de dançarinos vestindo penas cor-de-rosa, a apresentação foi uma mistura de espetacularidade e elegância. Inspirada na cenografia do show de Ed Sullivan de 1965, a produção, juntamente com seu figurino assinado pela Alta Costura da Dior, foi simplesmente deslumbrante. Mas, entre todos os detalhes, foram os seus sapatos pumps da Dior que realmente se destacaram.

Na inauguração, Lady Gaga mostrou a versatilidade e sofisticação de um par de sapatos de verniz, com um design pontiagudo e salto agulha. Embora seu traje tenha sido projetado para um evento histórico, esse tipo de calçado elegante tem sido uma constante entre as celebridades ao longo de todo o 2024.

O visual de Lady Gaga incluía um espartilho de cetim preto combinado com um minishort de lingerie. Penas e lantejoulas da Dior adicionaram um toque burlesco, complementado por um acessório chamativo e luvas de ópera que acrescentavam um ar de sofisticação. Seu penteado preso e maquiagem com lábios vermelhos completaram um estilo perfeito para uma ocasião tão memorável.

Destacando-se com um estilo clássico Dior (Agencias)

Os sapatos pumps da Dior que Lady Gaga usou não só complementaram o seu visual, mas tornaram-se o centro das atenções. Estes sapatos, com o seu design elegante e sofisticado, capturam a essência da alta-costura e do glamour parisiense. Os sapatos não só alongaram a sua figura, como também acrescentaram um toque de modernidade e elegância ao seu conjunto.

Lady Gaga não só brilhou com sua performance nas Olimpíadas de Paris 2024, mas também estabeleceu um novo padrão de moda com seus sapatos pumps da Dior. Este momento icônico será lembrado como uma celebração da moda, da música e do entretenimento em um dos palcos mais prestigiados do mundo.