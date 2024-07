A cor que você deve usar em um amuleto para evitar o mau-olhado

A closeup shot of a red thread bracelet with a silver crown pendant on a female's hand

Existe um importante ritual que pode ser realizado após uma limpeza energética, como mecanismos de proteção e para reforçar as energias positivas.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, além disso, é um amuleto muito fácil de usar porque é feito apenas com um elemento.

A primeira coisa a fazer é pegar uma fita de tecido vermelha ou lilás, também pode ser vermelha. O tamanho deve ser para usar como pulseira no pulso. Depois de pronto, vários nós são amarrados.

Este processo deve ser realizado durante a recitação de uma intenção ou mantra, que pode ser diferente para cada nó. Portanto, é aconselhável fazer esse processo em silêncio e com concentração, para que as intenções e boas energias permaneçam na pulseira.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Alguns dos mantras que podem ser ditas são: “Atraio luz e amor”, “Transmuto qualquer energia baixa em positiva”, “Atraio saúde”, “Rodeio-me de pessoas positivas todos os dias”, “Sinto-me bem- ser e energia”, “só eu permito boas energias”, “irradio luz e amor”, “meus pensamentos são positivos”, “sinto paz de espírito”, entre outros.

Em seguida, a pulseira é colocada no pulso e não é removido até cair sozinho. Nesse momento, você pode fazer outra limpeza e repetir o ritual.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, dessa forma, as energias ruins serão mantidas fora do caminho da pessoa que o faz.

Com informações do site Minuto Neuquen