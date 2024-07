O que são as unhas grandmacore que celebridades como Zendaya já estão usando?

Se estiver atenta a cada tendência de manicure que surge, saiba que não pode perder as unhas grandmacore, que até as famosas estão começando a imitar. De fato, uma das principais incentivadoras é a atriz Zendaya, que recentemente foi vista usando-as.

De acordo com a Glamour, essa tendência tem a marca da manicure da protagonista de Euphoria, Marina Dobic, que compartilhou no Instagram uma série de imagens do design que fez para a famosa e que imediatamente se tornou o objeto de desejo de muitos.

O que são unhas grandmacore?

A discrição, o minimalismo e a sensualidade são as grandes características das unhas grandmacore. De acordo com especialistas, elas recebem esse nome porque é o tipo de manicure que as avós usavam há décadas e as tornaram clássicas com seu intenso tom de vermelho.

Grandmacore Zendaya (@marinadobyk.nails/Instagram)

Se inspira em um estilo vintage que começou em 2023, assegura a mesma fonte, e prioriza levar as unhas com uma base lisa desse tom, seja com toques de cereja, vinho ou mais elétrico. Pode ser combinado com estampas ou técnicas que influenciam o acabamento, como o ombré, mas lembre-se de que menos é mais.

Na verdade, entre as tendências de tons de unhas até o final de 2024 está o borgonha, uma tonalidade entre borgonha e grená que confere profundidade às mãos, mas também classe e sofisticação.

As unhas grandmacore são para as mais ousadas, que não têm medo de sair da zona de conforto, roubando cores mais fortes e que se afastam dos típicos rosa claro, nude, bege ou branco.

O comprimento depende da sua preferência, estilo de vida ou personalidade, assim como o tipo de limagem, já que algumas pessoas preferem unhas em forma de amêndoa ou quadradas, ao contrário das avós que costumavam tê-las mais redondas e curtas, pois desta forma são mais práticas.