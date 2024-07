Horóscopo Chinês: previsões reveladoras para a primeira semana de agosto

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

ANÚNCIO

Possibilidade de crescer e se desenvolver através de projetos importantes. Bom momento em geral para o Rato , já que as energias estão favoráveis, tudo ficará mais fácil de fazer e algumas pendências serão resolvidas neste momento. Sociável e sempre disposto a ajudar, neste período as pessoas ao seu redor darão ao Rato algumas ideias interessantes que o ajudarão na organização pessoal, profissional ou financeira.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

O Búfalo terá a possibilidade de crescer através de projetos que noutros tempos pareciam inatingíveis. Embora haja questões que dependerão de outros, a vontade e a determinação que você manifestará lhe permitirão superar qualquer adversidade. Um período de maior prosperidade para o metódico e trabalhador Búfalo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Você aprenderá a administrar melhor sua poderosa energia e a concluir os projetos que iniciou, antes de empreender novos. Uma atitude meditativa, analítica e ordeira deve prevalecer sobre a impetuosidade e a impaciência. Se você conseguir administrar positivamente a energia do momento, dará um salto importante e descobrirá o que realmente está de acordo com a sua natureza.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

ANÚNCIO

A economia do Gato permanecerá estável e sem alterações significativas, desde que seja mantido um equilíbrio entre receitas e despesas. Cuidado com compras impulsivas e caprichos. Seus negócios progredirão se você conseguir estabelecer uma ordem de prioridades, pois algumas energias que serão reveladas poderão trazer atrasos ou complicações.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

O Dragão colocará todos os seus esforços para atingir os objetivos, mesmo que às vezes pareçam impossíveis. Você trabalhará com otimismo para orientar e liderar aqueles que o apoiam. Sua motivação e poder para alcançar os outros serão destacados nesta fase e lhe proporcionarão grande satisfação, tanto profissional quanto pessoalmente.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

As Cobras mais criativas ficarão muito inspiradas e, para quem tem filhos, serão o centro das atenções. Boas condições para reforma da casa, mudança ou tudo relacionado com família e habitação. Talvez as ocupações fora de casa sejam difíceis ou se tornem rotineiras. Você terá que lidar com algumas questões de trabalho que podem ser injustas. A economia permanecerá estável, mas o cansaço pode ser perceptível atualmente.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Nesta fase, o Cavalo vislumbrará um novo rumo que o confrontará com desafios profissionais inusitados. A influência do momento marca um momento ideal para se relacionar e se comunicar de forma inteligente, pois você será ouvido. Negócios, acordos, comércio e câmbio em geral também são favorecidos. Você terá foco no trabalho e na economia e é possível que receba reclamações no âmbito familiar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Hora de definir metas e iniciar atividades que alimentem sua alma. As circunstâncias continuam a amplificar e expandir sua vida social e profissional. Você terá muita energia para lidar com as atividades e essa boa predisposição beneficiará a economia. A Cabra se move pela vida com graça e costuma ser sociável, mas reservada. Nesta etapa você abordará diferentes grupos de características heterogêneas.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Satisfação quando você se encontra em um ambiente que reconhece e promove seus talentos. Este animal dará início a uma semana de grande movimento e prosperidade. Com a mente ativa e criatividade aguçada, qualidades típicas do seu signo, você elaborará projetos que, colocados em prática, trarão grandes benefícios. Você sentirá um certo bem-estar ao ver que tudo está mais harmonioso e fácil de fazer.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Boas habilidades de concentração que ajudarão na articulação de objetivos imediatos. Se você nasceu no ano do Galo, você tem inteligência rápida e não tem medo de desafios. Nesta fase você será particularmente encorajado a tomar decisões que envolvam algum risco. Você deve pensar bem antes de agir, pois tudo o que você empreender agora terá consequências importantes no futuro.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Etapa de afirmação e realizações concretas para o Cachorro. O ambiente de trabalho proporcionará diversas satisfações. Suas habilidades lhe renderão reconhecimento e melhorarão as relações de trabalho. Bom momento para solicitar uma melhoria de emprego ou se candidatar a uma posição que lhe permita crescer.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A semana começará com muita ação e alguma pressão para este animal. Sentirá que as circunstâncias no trabalho o desafiam além de suas capacidades. É hora de estabelecer limites para situações avassaladoras, bem como de fugir de qualquer ambiente conflituoso. Compensar as horas de trabalho com um bom descanso e atividades que lhe tragam harmonia e prazer será importante para não esgotar suas energias.

Texto com informações do site La Nación