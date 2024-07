Kourtney Kardashian é a mais velha do clã Kardashian Jenner, uma das famílias mais famosas e polêmicas do mundo do entretenimento.

A mais velha do clã se tornou uma empresária de sucesso e também é mãe de quatro, o mais recente, Rocky, nasceu em dezembro junto com seu marido Travis Barker.

Embora não tenha sido fácil para ela conviver e criar o novo bebê junto com seus outros filhos, a famosa conseguiu encontrar um equilíbrio e compartilhou isso em seu reality show The Kardashians.

No entanto, ela constantemente recebe críticas por diferentes razões, desde seu relacionamento com Travis Barker, a maneira como demonstram amor diante de seus filhos e do mundo inteiro, e também pela forma como cria seus filhos.

“Que tipo de mãe é ela”, criticam Kourtney Kardashian por permitir que seu filho de 8 anos use brinco

Recentemente, em um dos episódios de The Kardashians, seu filho Reign, de 8 anos, apareceu e pediu para que ela parasse de se beijar com seu marido Travis Barker da forma como eles fazem.

No entanto, o que mais chamou a atenção é que, aos 8 anos, o garoto tem um brinco na orelha, algo que muitos consideraram inapropriado, criticando Kourtney.

“Por que esse menino tem um brinco aos 8 anos”, “meu Deus, que tipo de mãe permite que seu filho faça uma perfuração na orelha”, “está criando um novo Travis e não deveria ser assim”, “coitado do Scott quando ver isso, seu filho sem elegância e estilo”, “pobres crianças com essa mãe que nem olha para eles, só está preocupada com Travis e Rocky”, “como vai cuidar de seu filho se só quer estar com Travis o tempo todo”, e “esses filhos não têm uma mãe que os guie”, foram algumas das reações nas redes.

O pequeno também usa correntes de ouro grossas, o que faz com que se pareça com Justin Bieber, e pedem a Kourtney que preste mais atenção nele e o guie como deve ser.

Não é a primeira vez que criticam Kourtney por sua maternidade, pois também a atacaram por permitir que sua filha Penélope pintasse o cabelo e usasse unhas postiças, e até mesmo a atacaram por supostamente permitir que seu filho mais velho Mason parecesse "acima do peso", a ponto de seu filho mais velho não ter aparecido mais no reality show ou em suas redes sociais.

No entanto, ela deixa claro que faz o que considera melhor para seus filhos e, de fato, nos últimos meses tem se dedicado a passar tempo com seus pequenos em casa.