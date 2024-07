Será o mais desejado! A cor de cabelo strawberry blonde chega para arrasar

Para as mulheres, uma das decisões cruciais em relação ao nosso estilo é a forma como cuidamos, cortamos e até pintamos nosso cabelo. Seja para experimentar algo novo, para ‘fechar ciclos’ ou para mudar de visual, isso provoca uma longa reflexão que requer uma análise profunda.

Se já passou por este momento de reflexão e chegou à conclusão de apostar por uma nova cor de cabelo, então deve saber que este ano, os especialistas em cabelo propuseram deixar de lado os tons loiros para apostar em tonalidades naturais como castanhos, pretos e avermelhados, deixando de lado por um momento os loiros clássicos que foram os favoritos das mulheres por muitos anos.

Portanto, se você quer apostar em um novo estilo de cabelo que também traga luminosidade, brilho e frescor ao seu rosto, o 'strawberry blonde' é para você. Não hesite em pedir isso na próxima vez que visitar o salão de beleza, pois sem dúvida será o mais desejado pelas mulheres e até o mais solicitado. Junte-se à tendência e brilhe com essa mudança de visual.

Beleza Pinterest (Pinterest)

Como é a cor de cabelo strawberry blonde?

Em 2024, trata-se de apostar na cor de cabelo que traga beleza natural, deixando de lado os tons fantasia e loiros para dar lugar a tonalidades mais discretas que também não exigem uma grande intervenção.

Ao contrário do nome, strawberry blonde, cuja tradução literal seria ‘loiro morango’, não se trata de uma cor rosa ou fantasia, mas sim de um tom avermelhado misturado com loiros para resultar em uma versão mais clara, levemente rosada, tornando-se um estilo perfeito para aqueles que desejam dar brilho e beleza natural aos seus cabelos.

Este loiro morango é, sem dúvida, uma das opções para quem quer dar uma reviravolta em seu tom claro ou, perfeito para mulheres de cabelos castanhos, até mesmo para um visual renovado em preto azabache, que faria você chamar a atenção.

Beleza Pinterest (Pinterest)

Quem se beneficia do strawberry blonde?

Se estiver à procura de fazer com que o seu cabelo pareça bonito, sem muito esforço, e que pareça o seu tom natural, então o loiro morango é para si. Além disso, é recomendado para todas as mulheres que desejam uma mudança, inclusive, são os profissionais da Wella, que mencionaram à Vogue a importância do cabelo avermelhado e como estes, pouco a pouco, se tornariam os protagonistas de 2024.

"Elas são perfeitas para mulheres que desejam uma mudança poderosa, mas sem perder a naturalidade e o brilho do cabelo", mencionado pela Vogue. Essa tintura é recomendada para mulheres com tons de pele claros e subtons quentes ou rosados. Esta é uma opção ideal para aqueles que não têm coragem de dar o próximo passo em tons avermelhados, pois é o ponto médio entre loiro e ruivo que fará com que seu cabelo pareça diferente, brilhante e elegante.

No entanto, o strawberry blonde requer um maior cuidado, por isso é um ponto que você poderia considerar, use produtos que mantenham a cor viva e ajudem a garantir que a coloração não seja tão invasiva para não danificar o cabelo.