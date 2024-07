Lugares para celebrar o Dia Internacional da Cerveja em São Paulo

No dia 02 de agosto, sexta-feira, é celebrado o Dia Internacional da Cerveja, bebida muito popular no Brasil, o que reforça o país estar na lado a lado com China e Estados Unidos nas primeiras colocações de consumo mundial, conforme dados do Relatório Global de Consumo de Cerveja, da Kirin Holdings, destaque para aumento de 3,6% na comparação entre 2021 e 2022. Para quem aprecia uma cerveja bem gelada para festejar, em São Paulo há uma seleção de lugares dos mais variados estilos para comemorar a data. Confira:

Buteco Seu Rufino

Foto: Buteco Seu Rufino (Carol Gomes)

Rede famosa no Rio de Janeiro, que oferece aos clientes experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira, presente em São Paulo em Moema, a cerveja está presente até nos pratos, como a moela no molho de cerveja, e para acompanhar a cerveja bem gelada que é tradição da casa. Serviço: Alameda dos Maracatins, 1379 - Moema, de segunda a domingo, das 12h às 23h. @butecoseurufino

Espetto Carioca

Foto: Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos de churrasco, a cerveja gelada é ideal para acompanhar a variedade dos espetinhos, dos tradicionais carne, frango, queijo, até opções premium como frango à parmegiana. Além dos espetinhos que dão nome a rede de bares, no cardápio há mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas. Serviço: Jardins, na Rua Bela Cintra, 1579, aberto às segundas e terças das 11h30 às 23h, quartas das 11h30 à meia-noite, quintas, sextas e sábados das 11h30 à 1h, e no domingo das 11h30 às 22h; Panamby, na Rua Itatupa, 1 Quadra 91 Lote 25, aberto de terça a sábado das 11h30 às 23h30 e domingo de meio-dia às 21h; Chácara Santo Antônio, Rua Américo Brasiliense, 1795, de segunda a sábado, das 11h à meia-noite. @espettocarioca

Johnny Rockets

Foto: Johnny Rockets

No Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50, os apaixonados por cerveja podem curtir 355ml de diversas marcas a partir de R$ 13,50, além de canecas de chopp de 330ml e 620ml, a R$15,50 e R$ 24,00, respectivamente. Acompanhados, é claro, dos mais deliciosos hambúrgueres, milkshakes e fritas, além porções de aneis de cebola, asinhas de frango, costela suína, palitinhos de mussarela e muito mais. E se a ideia é diversão para a família toda, que tal um jogo de boliche? Situadas nas zonas Norte, Sul e Oeste da capital paulista, as unidades em parceria com o Villa Bowling são lazer garantido a todos os públicos! Serviço: Shopping West Plaza: Av. Francisco Matarazzo, s/n - Pompeia | Shopping Vila Olímpia: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia | Shopping Center Norte: Avenida Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme. Instagram: @johnnyrocketsbrasil

