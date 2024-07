Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (25)

Confira as revelações do tarot, para está quinta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca para o signo de Sagitário que, diante das dificuldades diárias da vida adulta, acabamos entrando em nossa bolha e ignorando as pessoas que estão ao nosso lado. É sempre importante ficar atento a isso.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

As grandes misérias humanas advêm da falta de amor. Sem essa base, somos frágeis, fracos, invejosos, arrogantes, etc. Enquanto não deixarmos o amor invadir a nossa alma, não sairemos da vida mediana e pobre que a grande maioria dos humanos vive pelo mundo afora.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No dia a dia, os aquarianos andam sempre correndo e podem acabar colhendo frutos verdes. No tarot de hoje, a carta do Eremita pede tranquilidade e paciência.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca: fazer parte da massa será confortável para muita gente durante muito tempo. No entanto, um dia cada um de nós irá despertar e romper com os laços; isso é inexorável.

