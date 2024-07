Perfumes cítricos econômicos que as mulheres estão usando nesta temporada

Não há nada que grite mais verão do que os perfumes cítricos e estes, além disso, têm o grande atributo de serem econômicos e de boa qualidade. A alta durabilidade não está em conflito com o preço, pois no mercado podemos encontrar verdadeiras joias que combinam o melhor dos dois mundos.

ANÚNCIO

A razão pela qual eles se tornaram tão populares nos dias de hoje é porque são refrescantes e luminosos, nos fazendo sentir energizados e atraentes, o que impacta em nossa segurança.

Clique aqui para receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp

Fleur D’Oranger 27 da Le Labo

É um dos perfumes cítricos por excelência, que de acordo com seus criadores, é "uma criação natural e única de flor de laranjeira que levou mais de três anos para ser composta". Sua assinatura tão especial são as notas florais frescas de limão, arredondadas por almíscar e os toques suculentos de bergamota, petit grain e limão. Possui flor de laranjeira para intensificar ainda mais.

Aire de Loewe

Por outro lado, por apenas cerca de US$80, você terá uma fragrância que garante durabilidade e notas de saída de calêndula, gálbano, manjericão, bergamota, neroli, petit grain, ylang-ylang, limão, jasmim, asafétida, tangerina, mandarina e pêssego.

Light Blue, da Dolce&Gabbana

Além disso, há espaço para os clássicos mais vendidos. É composto pela fusão de limão siciliano, maçã, cedro e campânula. Especialistas em perfumes afirmam que, ao cheirá-lo, você é transportado para a costa italiana.

Chá verde da Elizabeth Arden

Por último, também temos este outro básico para o dia a dia com seu aroma fresco e toques cítricos que o tornaram um favorito de todos. Foi lançado em 1999 e possui notas de menta, casca de laranja, bergamota e limão com um toque de cravo, almíscar, jasmim, musgo de carvalho e âmbar branco, chá verde e sementes de aipo.