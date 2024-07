Os 5 truques infalíveis para disfarçar o queixo duplo em uma fotografia

Graças ao avanço da tecnologia, agora é possível ver como ficamos em uma fotografia, e quem nunca apagou uma porque não saiu bem ou porque a papada está se tornando uma inimiga? Pois essa ação é feita milhares de vezes por dia. O duplo queixo é um problema com o qual lidam com a aparência de seus pescoços.

ANÚNCIO

O pescoço de peru, como também é conhecido, ocorre quando não há um ângulo entre o pescoço e a mandíbula, devido ao acúmulo de gordura na área. "Esta gordura está localizada abaixo da pele e acima do músculo platisma. Este músculo é plano, dividido em duas metades e vai desde o lábio inferior e a borda da mandíbula até a clavícula", explicou o site da clínica estética Antiaging Group Barcelona, Espanha.

Entre as causas pelas quais esse ângulo cervicofacial não está definido estão a pele flácida e o músculo platisma descaído, bem como um excesso de gordura superficial entre a pele e o músculo platisma, entre outros. No entanto, isso não afeta apenas as pessoas com excesso de peso, pois algumas magras também não têm um pescoço definido.

Como disfarçar o queixo duplo em fotos

Não é necessário recorrer a programas de edição para apagar o queixo duplo nas fotos, apenas é necessário fazer certas poses para obter o efeito desejado.

1. Maquiar-se

Se tiver tempo, não hesite em aplicar maquiagem que permita ver um pescoço mais estilizado. Basta aplicar contorno com um pincel e espalhar de cima para baixo. Primeiro você pode aplicar a base para que fique mais uniforme ou usar pós mais escuros.

2. Tirar a foto de cima

ANÚNCIO

Este conselho nunca falha. Tente tirar uma selfie de um ponto mais alto do que sua cabeça, para que você tenha que levantar o queixo e disfarçar o excesso de gordura na área. Esta é uma das técnicas mais populares nas redes sociais.

3. Levantar um pouco o rosto e levá-lo para frente

Esta pose abre a mandíbula e destaca-a, fazendo com que o seu queixo duplo não seja notado. Tenta não ser muito evidente que está tentando sair sem queixo duplo nas fotos, caso contrário a sua pose parecerá muito artificial.

4. Apoie a cabeça nas suas mãos

Com a ajuda de uma das suas mãos, incline a cabeça para um lado. Este método ajuda a esticar o pescoço e a direcionar o interesse das pessoas para o encontro entre a sua mão e cabeça, longe do queixo duplo.

5. Sorria

Esta estratégia não pretende esconder ou camuflar o queixo duplo, mas minimizar seu protagonismo em qualquer foto. Desvia a atenção do seu pescoço sorrindo naturalmente, de modo que a alegria transmitida pelo seu sorriso possa chamar mais atenção do que qualquer outro ‘detalhe’.