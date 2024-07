Como o seu cabelo pode te conectar com a sua energia vital?

Nas culturas e tradições ancestrais, o cabelo é considerado uma extensão de nossa energia vital e uma manifestação de nosso ser interior. Representa força, identidade e uma conexão espiritual inquebrável.

Os rituais relacionados com o cabelo, como cortar, pentear ou trançar, podem ter efeitos profundos no bem-estar emocional e espiritual. Por exemplo, cortar o cabelo pode simbolizar um novo começo ou a libertação de energias negativas do passado.

Cuidar e honrar o nosso cabelo é, de muitas maneiras, um ato de autocuidado e autoaceitação, uma forma de nos conectarmos com a nossa essência, apreciar a nossa individualidade e reconhecer a beleza que possuímos.

Os estilos de penteado e enfeites específicos indicam a pertença a uma comunidade. Em Otavalo, tanto homens quanto mulheres usam cabelos longos e os enfeitam com fitas e outros adornos tradicionais, como parte de sua vestimenta e símbolo de orgulho cultural.

“Minha avó costumava ver quando a lua estava no ponto certo para cortar nosso cabelo, e era algo mágico”

Conversamos com John Picuasi, estudante universitário que faz parte da comunidade indígena de Carabuela na paróquia de Ilumán, localizada em Otavalo no Equador e conhecida por seus yachags, sábios curandeiros tradicionais.

Ele mencionou que em sua comunidade, as mulheres não fazem tranças, mas sim fitas, ou seja, envolvem o cabelo em uma fita ao longo dele e quanto mais forte e grosso ficar, demonstra maior fertilidade e vitalidade. "As garotas sempre cuidam de seu cabelo para que pareça mais grosso e bonito", comentou Jhon.

Também nos falou de uma cerimônia especial realizada para marcar a passagem de uma menina para mulher, onde um tufo de cabelo é cortado e depois queimado com incenso. "Isso é feito por volta dos 13 anos de idade", disse. Da mesma forma, na cerimônia costumam estar presentes os yachags, este ritual é semelhante à festa de 15 anos de origem ocidental, comparou Jhon.

Por outro lado, para os homens, o cabelo longo e bem cuidado representa vigor e força. Jhon mencionou que em sua comunidade, costumam cortar 5 cm de cabelo na lua minguante a cada três ou quatro meses, e também lembrou que sua avó costumava saber quando a lua estava no ponto certo antes de cortar o cabelo.

O que significa quando a comunidade corta o cabelo de alguém?

Quando alguém comete uma falta, o cabelo é cortado para mostrar que teve más ações, já que se o cabelo comprido demonstra algo bom, neste caso, ao cortá-lo, refere o contrário. “Isso mostra que você não é uma boa pessoa”, disse Jhon.

Trançar o cabelo cria um laço de conexão

Jhon nos disse: “A ideia de que ao fazer uma trança você forma um vínculo, ou seja, mãe com filho ou esposa com marido, tem sido mantida. Esse vínculo não apenas reflete uma conexão profunda, mas se fortalece especialmente em casais, onde cada trança ou fita, no caso das mulheres, se torna um símbolo de união e compromisso mútuo”.

Segundo Jhon, nem qualquer pessoa pode tocar no cabelo de alguém; apenas aqueles que têm um lugar especial em sua vida e estão profundamente conectados podem fazê-lo. Este ato de trançar o cabelo se torna assim uma manifestação de proximidade e relação que une as pessoas.

Cabelo e nossa dualidade interna

Decidimos perguntar a Jhon sobre a risca no meio do cabelo e, curiosamente, ele mencionou que isso simboliza a dualidade da vida, separando dois lados da mesma pessoa. Ele nos deu como referência que, na visão de mundo de sua comunidade, há dualidade representada, por exemplo, pelo dia e pela noite ou pelo sol e pela lua, assim como a risca no meio do cabelo simboliza nossas ideias e pensamentos; bons e maus.

Através do cuidado consciente do nosso cabelo, podemos promover uma maior conexão com o nosso ser interno e com o fluxo natural de energia que nos rodeia. Honrar e cuidar do nosso cabelo é uma forma de nutrir a nossa alma e manter-nos conectados com a nossa verdadeira essência.