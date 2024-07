A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta a Roda da Fortuna

Ninguém quer se relacionar com pessoas que não estão seguras dos seus sentimentos e da sua própria força. Por isso, é importante ser aquele que é seguro e se rodeia de pessoas que podem mudar para melhor, mas não vivem só na instabilidade e não passam firmeza, pois uma hora isso trará consequências e afastamentos irreversíveis.

Touro – Carta O Pendurado

Algumas situações importantes para você e projetos podem se atrasar e não sair como o esperam ou na hora que você imaginava. É importante também se prevenir de situações que o deixam de mãos atadas ou riscos que envolvam roubos e perdidas. É preciso muita inteligência e reflexão.

Gêmeos – Carta A Lua

Nem tudo o que você quer e planeja pode ser positivo em sua vida. Saiba diferenciar as ilusões e a realidade para assim decidir os melhores caminhos. É hora de cuidar da sua sensibilidade e mente, pois a intensidade tende a pregar peças; portanto equilibre-se bastante para assim acessar a verdadeira intuição.

Câncer – Carta A Torre

Algumas certezas ou planos não saem como o planejado e existe a possibilidade de sofrer com as consequências de ações que não são justas, suas ou dos outros. Não se apegue ao sofrimento daquilo que já não está em suas mãos ou não pode ser resolvido por você; use a inteligência para se recuperar. Atenção extra com roubos e perdas.