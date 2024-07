Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta Ás de Ouros

Um momento de grande alinhamento com o universo, seus esforços serão recompensados e você experimentará prosperidade econômica

Touro - O Carro

É hora de avançar em direção aos seus objetivos, sua determinação o levará ao sucesso

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Gêmeos – Carta Ás de Paus

ANÚNCIO

É um bom momento para você assumir o controle de sua vida e buscar a felicidade.

Câncer - Carta O Mundo

Se renove e a expanda seus horizontes com uma mudança de ambiente, seja em casa ou no trabalho.

Leão - Carta A Temperança

Tenha paciência e prudência. Os desafios que você enfrenta o levarão ao sucesso, mas evite a impaciência.

Virgem - Carta Roda da Fortuna

Hora de fazer uma mudança radical em sua vida, deixar para trás o que não lhe serve mais e abrir os braços para novas oportunidades.

Libra - Carta A Estrela

Uma luz muito especial brilha sobre você, ilumina seu caminho e o enche de esperança

Escorpião – Carta O Mago

Hora de manifestar seus desejos e alcançar a abundância em todos os aspectos.

Sagitário – Carta A Justiça

Tudo o que você plantou está para ser colhido. Prepare-se para reencontrar pessoas do passado que marcaram sua vida, recuperando a felicidade e fechando ciclos.

Capricórnio – Carta O Julgamento

Renascimento profissional, aquele trabalho que você tanto almeja está para chegar; lembre-se de que a perseverança sempre tem sua recompensa.

Aquário – Carta Ás de Copas

Melhora na sua situação financeira com o pagamento de uma dívida pendente ou uma venda

Peixes – Carta O Eremita

Você irá fazer uma pausa para a introspecção e irá tomar decisões importantes para o seu futuro.