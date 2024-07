O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Áries – Carta 8 de Paus

Momento em que é preciso cultivar a relação com as pessoas que ama e a família. Saia da rotina e evite confrontos com aqueles que fazem parte da sua vida de alguma forma.

Touro – Carta 10 de Paus

Cuidado com armadilhas ou pessoas que podem prejudicar você. É importante ter atenção extra com seus objetivos e relações para não se ver atrapalhada por contratempos e conflitos que tiram seu equilíbrio.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

ANÚNCIO

Gêmeos – Carta 6 de Paus

Momento de ter cuidado e se preparar para lidar com alguns problemas, especialmente no trabalho. Ao ficar em dúvida e não se sentir seguro, a melhor decisão é desenvolver a paciência e ser prevenido em todos os sentidos.

Câncer - Carta 2 de Paus

Início de novas relações ou atividades que são importantes em sua vida, como estudos e trabalhos. Mantenha a estabilidade e tenha maturidade para lidar com tudo o que acontece a partir de agora.Mensagens e revelações!