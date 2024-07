Como manter suas unhas perfeitas: Dicas de cuidados diários

Cuidados com as unhas - Foto: Reprodução/ Freepik

No vídeo “Minha Rotina de Cuidados com as Unhas”, Maiza Carvalho compartilha seu passo a passo detalhado para manter suas unhas sempre bonitas e saudáveis. Ela apresenta os produtos que utiliza e dá dicas valiosas para quem deseja cuidar das unhas em casa.

Limpeza e preparação

Maiza começa explicando a importância de limpar bem as unhas antes de qualquer tratamento. Ela utiliza um removedor de esmalte sem acetona para evitar ressecar as unhas e as cutículas. Após remover qualquer resíduo de esmalte antigo, ela lava bem as mãos para garantir que não haja restos de produto.

Hidratação das cutículas

A hidratação das cutículas é um passo essencial. Ela aplica um óleo específico nas cutículas e massageia suavemente. Este processo ajuda a manter as cutículas macias e saudáveis, evitando que fiquem ressecadas e quebradiças.

Fortalecimento das unhas

Para fortalecer as unhas, use um fortalecedor que aplica diretamente sobre elas. Esse produto é fundamental para prevenir que as unhas quebrem ou descamem. Maiza destaca que o uso regular pode fazer uma grande diferença na saúde das unhas.

Esmaltação

Maiza aplica uma base antes do esmalte colorido. Ela explica que a base protege as unhas e ajuda na fixação do esmalte. Em seguida, ela aplica duas camadas de esmalte, garantindo uma cobertura uniforme e sem manchas. Entre as camadas, Maiza espera alguns minutos para que o esmalte seque um pouco, evitando bolhas e imperfeições.

Finalização com Top Coat

Para finalizar, é recomendável aplicar um top coat, que dá brilho e aumenta a durabilidade do esmalte. O produto ajuda a evitar que o esmalte descasque com facilidade, mantendo as unhas bonitas por mais tempo.

Dicas adicionais

Além dos cuidados regulares, Maiza compartilha algumas dicas extras:

Proteção : Usar luvas ao fazer tarefas domésticas para proteger as unhas de produtos químicos agressivos.

: Usar luvas ao fazer tarefas domésticas para proteger as unhas de produtos químicos agressivos. Alimentação : Manter uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais que fortalecem as unhas.

: Manter uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais que fortalecem as unhas. Hidratação: Beber bastante água para manter as unhas e cutículas hidratadas de dentro para fora.

Ela também menciona a importância de fazer uma pausa entre uma esmaltação e outra para permitir que as unhas respirem e se recuperem.