Tipos de sobrancelhas que harmonizam o rosto e te fazem parecer mais jovem

Cada rosto tem necessidades diferentes, então você deve conhecer todos os tipos de sobrancelhas que existem para saber como realçar seus traços, parecer mais jovem e ter uma aparência equilibrada. Com certeza você já viu designs que dão errado e a pessoa acaba com expressões de ‘raiva’ ou com o rosto endurecido, coisas que ninguém deseja.

No final das contas, as sobrancelhas emolduram o olhar e dão intensidade, por isso é importante sempre considerar antes de removê-las a forma do seu rosto, a espessura das suas sobrancelhas e a forma natural com que nascem. Se forem muito densas, basta limpá-las e dar-lhes um pouco de forma.

As sobrancelhas têm muita influência na nossa aparência Imagem: Freepik

No entanto, se for exatamente o oposto, os especialistas afirmam que o óleo de rícino é muito bom para fazer o pelo crescer. Basta retirar os pelos fora da linha de crescimento para dar forma e esquecer métodos abrasivos como a depilação com cera.

Tipos de sobrancelhas que harmonizam o rosto

Sobrancelhas levemente arqueadas

Se tiver um rosto ovalado ou redondo, deve fazer com que as suas sobrancelhas sejam o centro das atenções para roubar destaque ao volume das bochechas. Os especialistas da InStyle recomendam-nas com formas suaves e não excessivamente marcadas, com um arco que se destaque, mas não tão elevado!

Sobrancelhas retas

São favoráveis, mas não para todas. Elas harmonizam o rosto das mulheres de rosto quadrado, suavizando a linha da mandíbula. Dê uma leve arqueada no design e tente fazê-las o mais longas possível para que não pareçam curtas ou escassas. Também são perfeitas para rostos alongados, que não devem ter arcos pronunciados.

Sobrancelhas arredondadas

Por último, as sobrancelhas arredondadas estão entre os tipos de sobrancelhas que harmonizam o rosto, desde que seja em formato de coração. A forma ligeiramente arredondada “suaviza as maçãs do rosto pronunciadas e a forma do queixo mais pontiaguda”, apontam da mesma fonte.