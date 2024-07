Tenha cuidado! Sua unha pode se deformar por causa desse erro na manicure

Independentemente da sua forma ou comprimento, as unhas têm uma função muito importante no corpo, que é proteger os dedos, além de nos facilitar a realização de muitas atividades, embora nem sempre estejamos conscientes disso. Por isso, é importante fazer manutenção regularmente e cometer erros durante esse processo pode afetar sua função.

Realizar uma manicure ou pedicure incorreta pode levar a vários problemas, desde deformações nas unhas até infecções. Este procedimento ajuda a livrar-nos das células mortas, melhorar a circulação e ter uma pele hidratada e suave.

Além disso, as unhas também dizem muito sobre a personalidade de alguém, pois se estão bem cuidadas, compridas, curtas, sujas, danificadas, arrumadas ou amareladas, dão indícios de certos comportamentos. Manter as unhas bonitas, arrumadas e limpas é um grande impulso para a autoestima de qualquer pessoa.

O erro que pode te custar muito caro

A Dra. Montse Salleras, da Sociedade Catalã de Dermatologia da Academia de Ciências Médicas da Catalunha, na Espanha, disse ao jornal La Vanguardia que muitas pessoas costumam remover a cutícula, que é a camada de pele que protege a unha. “É um erro porque sem cutícula, a unha fica mais suscetível a infecções fúngicas, bacterianas e micóticas”, afirma.

Salleras explica que a unha cresce a partir da lúnula, que é uma transparência da matriz da unha, e a lúnula é revestida pela cutícula. Algumas pessoas, por desconhecimento ou razões estéticas, costumam removê-la sem saber a verdadeira importância que ela tem, pois isso pode deformar permanentemente a unha.

Quando se retira, há o risco de entrada de bactérias e fungos, que se manifestam com dores, inflamação e vermelhidão na área. Mas, não apenas há esse risco, mas também de que as unhas se tornem mais quebradiças, não cresçam como deveriam ou de forma irregular, com deformidades.

Se nos tirarmos a cutícula, por exemplo, podemos causar uma ferida interna que se manifestará na unha na forma de uma mancha ou linha branca transversal. Embora algumas pessoas pensem que pintar as unhas seja apenas uma questão de vaidade, a verdade é que os esmaltes as protegem da secura, do sol e da desidratação.

Alguns especialistas afirmam que os esmaltes vermelhos são os melhores para essa função. No entanto, é sempre importante usar os produtos adequados para removê-los. Em vez de remover as cutículas, recomenda-se empurrá-las suavemente para trás com um palito de laranjeira ou um empurrador de cutículas após um banho ou ducha, quando a pele está mais macia.

Também é importante manter as cutículas hidratadas usando óleo para cutículas ou um creme hidratante adequado. Adotar essas práticas pode ajudar a manter as unhas e as cutículas saudáveis, evitando problemas associados à sua remoção.