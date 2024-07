Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião para está nova semana

Confira as novas revelações do tarot para está quarta semana de julho para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta do Sol no Tarot indica que você vai brilhar, será uma ótima fase para você. Pessoas do passado vão te procurar para fechar esses ciclos. Você está destinado a brilhar sem cessar.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta do O Mundo nos diz para não nos limitarmos em nossos projetos ou em nós mesmos, e para não termos medo. Prepare seus documentos, pois você viajará muito, sendo algumas dessas viagens por questões de trabalho.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta da Temperança do tarot destaca que é preciso ter calma, lembrar que tudo passa, no seu devido momento. Esta semana também é hora de procurar novos desafios.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta do Imperador nos diz que você deve acreditar que é capaz de concretizar as coisas almejadas. Tenha cuidado com disputas de casal. Tente ocupar sua mente.

Texto com informações do site AS.com