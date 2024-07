Em que parte do corpo você deve usar a folha de louro para atrair o amor? Siga estes 3 rituais

Se não sabia, o louro é uma poderosa ferramenta para atrair o amor e a prosperidade para a sua vida. De facto, há quem o use na carteira durante todo o ano para que a abundância não lhe falte e até o colocam na árvore de Natal e em locais específicos da casa, de acordo com as crenças do Feng Shui.

No entanto, se estiver focada em potenciar a sua vida amorosa, também pode fazê-lo através de certos rituais que consistem em ter este ramo em diferentes áreas do seu corpo que serão ativadas para eliminar as más energias, afastar a inveja e potenciar o seu atrativo natural.

Em que parte do corpo devo usar o louro para atrair o amor?

De acordo com especialistas da Glamour, a boa notícia é que além de ser um poderoso amuleto, também irá te ajudar a purificar o ambiente e desfrutar de aromas mais agradáveis ao seu redor.

A primeira maneira de usar o louro para atrair o amor é usá-lo no peito porque de acordo com a antiga filosofia do Feng Shui, isso faz com que “sua essência fortaleça sua alma e se encha de sentimentos positivos. Este lugar também é muito favorável para curar feridas do passado e eliminar qualquer tipo de ressentimento que possa impedir você de encontrar o amor”.

Você pode fazer isso adicionando um pedaço de louro aos seus acessórios, como um colar, ou incluí-lo em seu sutiã ou roupa íntima de preferência para que esteja sempre perto de você.

Além disso, o segundo lugar recomendado é embaixo da sua cabeça no travesseiro quando você está prestes a dormir. Na verdade, garantem que esse ritual é fabuloso para fazer com que o homem de seu interesse não pare de pensar em você, então "escreva o nome do referido com uma caneta vermelha (o papel deve ser branco ou listrado), depois enrole com a folha de louro e envolva o papel".

Por último, você deve colocar a folha de louro no sapato, de preferência tocando o seu pé direito, o que dizem melhorar a sua química ao lidar com o sexo oposto.