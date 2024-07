Vidente teria previsto apagão apocalíptico que afetou todo o mundo

O vidente brasileiro Nostradamus Vivo afirmou ter previsto em novembro do ano passado o apagão cibernético que afetou várias partes do mundo nesta sexta-feira (19).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metropoles, o apagão prejudicou serviços bancários, telecomunicações e voos em vários países.

A falha estaria relacionada ao sistema Windows da empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Não há indícios de ação de hackers e a Microsoft informou que a falha já foi resolvida.

Na previsão, ele afirmou que “avanços na guerra, como a tecnologia de pulso eletromagnético teriam efeitos devastadores no mundo” e “três dias de escuridão”.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Como informado, a previsão foi publicada pelo jornal britânico Daily Mail.

Ainda de acordo com as informações, ele disse: “Fiquei realmente surpreso ao acordar e ver as notícias sobre o apagão global que afetou a Microsoft e várias outras instituições importantes. Lembrei imediatamente das previsões que fiz o ano passado e dos meus depoimentos, que havia alertado sobre eventos como esse meses atrás”.

Texto com informações do site Metropoles