Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries– Cartas 25 e 19

Cautela, pois tem gente que disfarça, mas entra na vida dos outros só para contaminar e causar estrago. Não se deixe influenciar por quem não consegue superar os vícios e as teimosias no próprio caminho, o próximo a ficar no buraco pode ser você.

Touro – Cartas 25 e 22

Uma mão leal irá para oferecer ajuda e uma parceria, seja nos negócios ou no amor. Saiba construir a confiança para assim não perder mais tempo e alcançar a felicidade que tanto sonha.

Gêmeos – Cartas 26 e 12

Cuidado com energias externas ou suas próprias paranoias que podem atrapalhar uma relação e causar afastamento. É momento de ficar de olhos bem abertos e evitar reações que o prejudicam, mantenha a calma e a descrição.

Câncer – Cartas 14 e 20

Nem um amor está isento de passar por complicados e dificuldades. Fique atento para o aviso que prevê quando um obstáculo se aproxima e seja analítico para agir e reduzir os danos.